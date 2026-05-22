"Može kroz vodu?" Vozač Tesle bukvalno shvatio uputstvo i završio sa lisicama

U Teksasu je uhapšen vozač Teslinog Sajbertraka nakon što je namjerno uvezao vozilo u jezero kako bi isprobao funkciju "Wade Mode".

Policija grada Grejvajn je saopštila da je vozilo ostavljeno i da je zapelo u vodi, dok su vozač i putnici napustili automobil. Ovaj događaj je izazvao pažnju zbog nesvakidašnje odluke i potencijalne opasnosti po bezbjednost ljudi.

Ovaj incident privukao je pažnju lokalnih medija jer "Wade Mode" omogućava vozilu da pređe kroz plitke rijeke i potoke, ali vozači i dalje moraju da poštuju bezbjednosna i zakonska pravila. Slučaj je pokazao da čak i visokotehnološki automobili nisu imun na ljudske greške i nepažnju. Jasno je da čak i napredna tehnologija zahtjeva odgovornu upotrebu i razumijevanje svojih ograničenja.

Funkcija "Wade Mode" u fokusu

Prema Teslinom priručniku, "Wade Mode" dozvoljava Sajbertraku da vozi kroz vodu do dubine od 81,5 cm, meri se od dna gume. Međutim, proizvođač naglašava da je odgovornost vozača da proceni dubinu prije ulaska u vodu. Ovo pravilo je posebno važno jer pogrešna procjena može dovesti do ozbiljne štete na vozilu.

Auto-moto Zašto odmah treba da prestanete sa punjenjem telefona u automobilu

Vozilo je djelimično potonulo na južnoj obali jezera, a spasilački tim Vatrogasne brigade Grejvajn pomogao je policiji u izvlačenju. Incident je podsetnik da tehnologija nije zamena za pažnju i pridržavanje zakona. Takođe pokazuje da i dalje postoji granica onoga što vozilo može da izdrži, bez obzira na njegove impresivne tehničke mogućnosti.

Zakonski i bezbjednosni problemi

Vozač je uhapšen zbog vožnje u zatvorenom dijelu jezera i kršenja propisa o sigurnosti na vodi. Policija je istakla da iako vozilo može fizički da uđe u plitke vode, to stvara potencijalne pravne probleme prema zakonima Teksasa. Ovaj slučaj je primjer kako nepažnja u kombinaciji sa tehnologijom može dovesti do pravnih posljedica.

Katarina Gamboa iz Policijske uprave Grejvajn naglasila je da vožnja vozila u vodi predstavlja ozbiljan bezbjednosni rizik. “Ne bismo podsticali vozače da namjerno voze u vodu”, rekla je ona, dodajući da je to pitanje i zakona i sigurnosti. Njena izjava pokazuje da su ovakvi incidenti i te kako ozbiljni i da mogu imati šire posljedice po zajednicu.

Tehničke karakteristike

Tesla Sajbertrak je električni pikap izrađen od metala otpornog na metke i prodaje se po cijenama iznad 70.000 dolara. Vozilo je lansirano 2019. godine, dok je javnosti postalo dostupno 2023. godine. Njegove karakteristike obećavaju sigurnost i inovativnost, ali nisu zamjena za oprez u vožnji.

Auto-moto Kada je pravo vrijeme za veliki servis na automobilu

Tesla u priručniku jasno navodi da šteta od vode nije pokrivena garancijom. Takođe upozorava vozače da ne prelaze duboke ili brze vode, poput jakih struja i brzaka, jer to može ozbiljno oštetiti vozilo i ugroziti bezbednost putnika. Ovi saveti naglašavaju važnost odgovornog korišćenja naprednih funkcija vozila.

Lekcija iz incidenta

Incident sa Sajbetrakom pokazuje koliko je važno pridržavati se uputstava proizvođača i lokalnih zakona, čak i kada tehnologija obećava velike mogućnosti. Funkcija "Wade Mode" nije dozvola za opasnu vožnju kroz vodu. Ovaj događaj je praktičan podsjetnik da ljudska procjena i odgovornost i dalje igraju ključnu ulogu.

Policija i Tesla savjetuju vozače da se ograniče na plitke vode i da uvijek procjene rizik prije nego što uđu u vodenu površinu. Ovaj slučaj je podsjetnik da inovacije dolaze sa odgovornošću i da čak i napredna vozila ne eliminišu ljudski faktor. Jasno je da tehnologija može pomoći, ali ne može zamijeniti zdrav razum i sigurnosne mjere.

(kurir)

