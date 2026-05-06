Tesla povlači preko 200.000 automobila

Kompanija "Tesla" povlači 218.868 automobila u SAD zbog kašnjenja prikaza snimka sa kamere za pogled unazad, jer bi to moglo da poveća rizik od sudara, saopštila je Nacionalna uprava za bezbjednost saobraćaja na auto-putevima /NHTSA/.

Regulator je objavio da prikaz snimka sa kamere u pogođenim vozilima može da kasni kada se automobil podesi za vožnju unazad, zbog čega vozač ima smanjenu preglednost.

Opoziv obuhvata "model tri", "model ipsilon", "model es" i "model iks".

"Tesla" je objavio bežično ažuriranje softvera da bi riješio problem.

NHTSA je prošlog mjeseca zatvorila istragu o 2,6 miliona "Teslinih" vozila zbog funkcije koja je dozvoljavala da se automobili pomjeraju na daljinu, nakon što je otkrila da je ta opcija povezana samo sa incidentima pri malim brzinama, prenosi Srna.