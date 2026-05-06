Drama na kruzeru sa smrtonosnim virusom dobija rasplet: Ova zemlja pristala da pruži pomoć?

Holandski kruzer sa izbijanjem hantavirusa navodno bi trebalo da uplovi ka Kanarskim ostrvima, saopštilo je špansko ministarstvo zdravlja, gdje se planirana evakuacija putnika.

Dva člana posade, uključujući brodskog ljekara koji je navodno Britanac, zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć i planirano je da budu evakuisani bolničkim avionom na Kanarska ostrva u utorak, piše BBC.

Treća osoba, povezana sa njemačkim državljaninom koji je preminuo, takođe će biti evakuisana.

Zvaničnici su utvrđivali koji putnici zahtjevaju hitnu evakuaciju sa Zelenortskih ostrva, gdje je brod bio usidren, dodalo je ministarstvo zdravlja.

Tri putnika sa broda MV Hondius preminula su nakon što je brod isplovio iz Argentine na svoje putovanje preko Atlantskog okeana pre oko mjesec dana, usled izbijanja hantavirusa.

Svijet Putovanje iz snova postalo noćna mora zbog smrtonosnog virusa

Oko 149 ljudi iz 23 zemlje ostalo je na brodu pod "strogim mjerama predostrožnosti", saopštio je operater broda Oceanwide Expeditions.

Preostali putnici trebalo bi da nastave put ka Kanarskim ostrvima, gdje se očekuje da stignu za tri do četiri dana, navelo je ministarstvo, dodajući da tačno vrijeme i luka gdje će biti usidreni, još nije određena.

Operater kruzera Oceanwide Expeditions naveo je da je plan da se uplovi u Gran Kanariju ili Tenerife.

Španija pruža spas za putnike na MV Hondiusu

Dodali su da je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objasnila da Zelenortska ostrva "ne mogu da sprovedu ovu operaciju".

Svijet Još dvoje ima simptome hantavirusa, planira se evakuacija

"Kanarska ostrva su najbliža lokacija sa potrebnim kapacitetima. Španija ima moralnu i pravnu obavezu da pomogne ovim ljudima, među kojima ima i više španskih državljana“, navodi se u saopštenju.

Nakon dolaska na Kanarska ostrva, posada i putnici biće pregledani, dobiće potrebnu negu i potom će moći da započnu povratak kućama, saopštilo je špansko ministarstvo zdravlja.

Sve interakcije sa osobama koje su bile na brodu MV Hondius odvijaće se u "posebnim prostorima i transportima posebno organizovanim za ovu situaciju", navelo je ministarstvo.

Cilj je da se "izbegne svaki kontakt sa lokalnim stanovništvom i obezbedi bezbednost zdravstvenih radnika".

Prema najnovijem izveštaju Svjetske zdravstvene organizacije, do sada je identifikovano sedam slučajeva hantavirusa – dva potvrđena i pet sumnjivih.

Dva potvrđena slučaja su holandska državljanka, koja je među preminulima, i 69-godišnji državljanin Ujedinjenog Kraljevstva koji je evakuisan u Južnu Afriku na liječenje.

(b92)