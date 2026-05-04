Hantavirus na kruzeru: Tri smrti pod istragom, šta se zna o opasnoj bolesti?

04.05.2026 10:26

Foto: Tanjug/AP/Darko Bandic, Pexel/Wassily Kandark

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) potvrdila je da su tri osobe preminule nakon sumnje na izbijanje epidemije hantavirusa na kruzeru koji je plovio Atlantskim okeanom. Prema zvaničnim informacijama, do sada je potvrđen jedan slučaj zaraze, dok se još pet sumnjivih slučajeva nalazi pod istragom.

Istraga na brodu MV Hondius

Epidemija je prijavljena na brodu MV Hondius, koji je bio na ruti od Argentine prema Zelenortskim Ostrvima.

Iz WHO-a su za BBC potvrdili da su detaljne istrage o ovim slučajevima u toku, što uključuje i dodatna laboratorijska testiranja kako bi se precizno utvrdio izvor i obim zaraze.

Šta je hantavirus i kako se prenosi?

Hantavirus predstavlja grupu virusa koje prenose glodari. Na ljude se prvenstveno prenosi udisanjem sitnih čestica (aerosola) koje nastaju iz isušenog izmeta, urina ili pljuvačke zaraženih glodara.

Prema podacima Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), iako znatno rjeđe, virus se može prenijeti i putem ujeda ili ogrebotine glodara, prenosi BBC.

Vrste oboljenja

Virus uzrokuje dvije vrste teških oboljenja:

Hantavirusni plućni sindrom (HPS): Bolest obično počinje umorom, povišenom temperaturom i bolovima u mišićima. Kasnije se mogu javiti glavobolja, vrtoglavica, drhtavica i abdominalni problemi. Ukoliko dođe do razvoja respiratornih simptoma, stopa smrtnosti je izuzetno visoka i iznosi oko 38%.

Hemoragijska groznica s bubrežnim sindromom (HFRS): Ovo je teži oblik bolesti koji primarno pogađa bubrege. Simptomi u kasnijoj fazi uključuju nizak krvni pritisak, unutrašnje krvarenje i akutno zatajenje bubrega.

Globalna prisutnost

Godišnje se širom svijeta zabilježi oko 150.000 slučajeva HFRS-a, najviše u Evropi i Aziji, pri čemu se polovina svih slučajeva dogodi u Kini. U Sjedinjenim Američkim Državama je od 1993. do 2023. godine potvrđeno 890 slučajeva.

Važno je napomenuti da je Seoul virus, jedan od glavnih sojeva hantavirusa koji prenose smeđi pacovi, rasprostranjen u cijelom svijetu.

Liječenje i prevencija

Za infekcije hantavirusom ne postoji specifičan lijek. CDC preporučuje potpornu terapiju koja, u zavisnosti od težine kliničke slike, može uključivati:

  • kiseoničku terapiju i mehaničku ventilaciju
  • antivirusne lijekove
  • dijalizu kod zatajenja bubrega

Najteži pacijenti zahtijevaju hospitalizaciju na odjeljenjima intenzivne njege, a u određenim slučajevima i intubaciju.

Kao glavne mjere prevencije savjetuje se eliminisanje kontakta s glodarima u životnom i radnom prostoru, zatvaranje svih otvora u podrumima i potkrovljima, te obavezno korišćenje zaštitne opreme prilikom čišćenja mjesta gdje su boravili glodari.

Slučaj Betsi Arkava

Podsjetimo, u februaru 2025. godine od respiratorne bolesti povezane s hantavirusom preminula je Betsi Arkava, supruga slavnog glumca Džina Hekmana.

Istražitelji su utvrdili da se zarazila sojem HPS u pomoćnim objektima svoje kuće, gdje su pronađena gnijezda i mrtvi glodari. Tragično je da su policijski zapisi otkrili kako je Arakava danima prije smrti na internetu istraživala simptome gripa i kovida, ne sumnjajući na smrtonosni hantavirus.

