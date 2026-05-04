Detalji s ročišta: Tarik Prusac ranije prijetio ako mu uzmu dijete da će završiti pod zemljom

Prusac je u sudnici rekao da mu je jasno šta mu se stavlja na teret.

Advokat osumnjičenog Damir Kočo je tražio isključenje javnosti, no njegov zahtjev je odbačen, jer d‌jevojčica nije direktno oštećena.

Tužiteljica Iva Kurilić je bila izričito protiv ovog prijedloga te je kazala da su detalji ovog zločina već poznati te da neće navoditi ime d‌jeteta niti spominjati detalje oko samog d‌jeteta.

Prijedlog pritvora je zatražen zbog uznemirenja javnosti i straha od ponavljanja krivičnog d‌jela.

Sudija je pojasnio da se osumnjičeni tereti za teško ubistvo ženske osobe. Pojasnio je da je riječ o novom krivičnom d‌jelu iz prošle godine.

Kurilić je kazala da su od svjedoka čuli da je Prusac ispalio dva hica iz službenog pištolja kompanije Sec One, da je jedan oštetio zid, a drugi ubio Godinjak. Nakon toga je na silu automobilom odveo d‌jevojčicu. Navela je da je prioritet bio pronalazak d‌jeteta, a onda su počeli s uviđajem.

Navela je da je oštećena bila vidno pretučena u pred‌jelu glave s brojnim podlivima oko oka, po glavi, rukama i nogama.

"Pucanj je bio iz velike blizine. Utvrđeni nije pozvao Hitnu pomoć, nije provjerio da li je živa. D‌jevojčica je sve vrijeme prisustvovala i gledala ova dešavanja. Bio je utisak uha na vratima, on je nju čekao i vrebao. Ona je bila u tenama, bila je spremna za van. U stanu su bili prisutni tragovi borbe, bile su razbacane stvari po podu. On je čekao kada će izaći iz stana i napao je. Ona je sitnija osoba, nije imala šanse protiv osumnjičenog koji radi kao zaštitar. Osumnjičeni je bio dužan da preda pištolj u sef, a on to nije uradio, a taj dan nije radio. Agencija ga nije prijavila, tek su prijavili kada su vid‌jeli da je on počinilac. On je kupio traku u jednoj prodavnici, ona je bila potpuno izlijepljena. Preko usta i glave bilo je 20 slojeva trake", rekla je Kurilić.

Dodala je da su svjedoci vid‌jeli da je ona plakala, da je tu bila d‌jevojčica i da je on bio svjestan šta radi i pucao iz neposredne blizine.

Elma Prusac je prekinula bračnu zajednicu u februaru, kada je rekla i da se želi odseliti. Rekla je da je on vrijeđa, vrši psihičko nasilje, ranije je rekao da ko mu uzme dijete završit će pod zemljom, to je bilo 21. januara. Dobio je dozvolu da dijete vikendom, nakon toga je počio uhoditi i pratiti. Ona je tražila samo zaštitne mjere, vjerujući da će to prestati. Osumnjičeni je dolazio ispred stana njene majke, pratio je, čak je zaustavio i njenog novog partnera. Osumnjičeni je izjavio da je sve uradio u namjeri da vidi dijete, a Centar za socijalni rad je potvrdio da je mogao da vidi dijete vikendom, prenosi Avaz