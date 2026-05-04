Jaćimović u ime Dodika uručio pomoć porodici Gorana Nikolića; Srpska ne zaboravlja svoje borce

04.05.2026 12:24

Foto: RTRS

Ambasador BiH u Sjevernoj Makedoniji Dragan Jaćimović, u ime predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, obišao je u Kumanovu porodicu Gorana Nikolića, poginulog borca Vojske Republike Srpske i uručio im pomoć.

"Republika Srpska ne zaboravlja svoje borce", prenio je Jaćimović riječi Milorada Dodika, koji je već godinama uz porodicu Nikolić.

Nikolić je prvi dobrovoljac iz današnje Sjeverne Makedonije, koji je početkom devedestih godina došao iz Kumanova da brani srpski narod i Republiku Srpsku.

Goran Nikolić priključio se Prvom bataljonu Vojne policije Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.

Nikolić je u 22. godini poginuo na Putnikovom brdu kod Doboja 18. jula 1993. godine, a prije pogibije već je bio ranjavan.

Odlikovan je Medaljom Milana Tepića i Ordenom zasluga za narod, koji je uručio tadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik njegovoj majci Evdokiji Nikolovski na Svetosavskoj akademiji u Skoplju 2020. godine.

Iste godine, ulica u Doboju, na inicijativu predsjednika Dodika, ponijela je ime Gorana Nikolića.

Nikolićeve sestre i majka, koje i danas žive u Kumanovu, sa čašću čuvaju ime svoga brata i sina, prenosi RTRS

