Srbina protjerali iz Hrvatske jer je mahao zastavom Republike Srpske

04.05.2026 11:56

Србина протјерали из Хрватске јер је махао заставом Републике Српске
Hrvatska je protjerala državljanina BiH (23) zato što je 1. maja u jutarnjim satima na balkonu hotelske sobe mahao zastavom Republike Srpske.

Policija je postupila po prijavi, a mladiću je uz protjerivanje izrečena i šestomjesečna zabrana ulaska i boravka na području EU, javlja istarska policija.

Policijski službenici utvrdili su da je 23-godišnjak na javno vidljivom mjestu isticao zastavu strane države bez poziva društveno-političke organizacije ili odobrenja nadležnog tijela. Zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, mladić je prekršajno kažnjen. Zastava, koja se smatra sredstvom počinjenja prekršaja, privremeno mu je oduzeta.

