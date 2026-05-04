Kako je reagovao Vojaž na vijest da je Breskvica raskinula

Mladi reper Mihajlo Veruović Vojaž stigao je tokom prethodnog dana u Beograd, a ekipa Telegrafa snimila ga je na aerodromu "Nikola Tesla".

Pjevač je dao kratku izjavu za portal, a na početku se osvrnuo na protekli nastup sa kolegom Nućijem, sa kojim dugo nije nastupao, iako su nekada bili nerazdvojni dvojac.

"Generalno nisam dugo nastupao, radio sam na albumima, tako da, klasika", rekao je na početku.

Vojaž je nedavno najavio velike promjene u svojoj karijeri, pa smo ga pitali šta to tačno znači i o kakvim promenama je reč.

"Dosta duboke, lične i zrele. Sam sam pisao sve pesme na novom albumu i za razliku od prošlog, ovog puta imam malo više dueta, tako da, zadovoljan sam", istakao je on.

Ekipa Telegrafa pitala je Vojaža da li je preslušao prvi dio Breskvičinog albuma "Deskarada", a on je iznenadio odgovorom pošto je priznao da je to učinio čim su pjesme ugledale svjetlost dana!

"Čuo sam ga, odmah čim je izašao sam preslušao. Drugačiji je. Drugačije od onoga što je ranije radila. Definitivno da je ona zadovoljna tim projektom čim ga je uradila. Ta muzika ima svoju publiku i sigurno će naći put", rekao je Vojaž, a onda je kazao kako ipak ne sluša njene pjesme.

O Breskvičinom raskidu

Nedavno je od‌jeknula vijest da je Anđela Ignjatović Breskvica raskinula petogodišnju vezu sa zgodnim policajcem Nemanjom. Pitali smo Vojaža kako to komentariše, dok ih njihovi zajednički fanovi koje i poslije toliko godina imaju u velikom broju, na društvenim mrežama ponovo spajaju.

"Šta me pitate to, šta me briga", odreagovao je Vojaž na pitanje o tome što je Breskvica ponovo solo.

Kaže, smeta mu što ih ljudi i dalje povezuju.

"Smara me, to je dosta ranije bilo. Nema razloga više ni mene da povezuju sa njom, ni nju sa mnom. To sam jednom rekao isto je bilo viralno, pluskvam perfekat, davno prošlo vrijeme i za mene i za nju, ne moramo više da pričamo o tome", istakao je Mihalo Veruović Vojaž za Telegraf