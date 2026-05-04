Tokom vikenda Velike nagrade Majamija dogodio se trenutak koji je vrlo brzo postao viralan širom svijeta.

Skaj sports je uživo emitovao razgovor u kojem su učestvovali voditelj Sajmon Lejzenbi, svjetski prvak iz 2009. Dženson Baton i bivša vozačica Naomi Šif.

U jednom trenutku iza njih se pojavila Ivana Knol, poznata po velikoj popularnosti još od Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine.

Kamerman je tada pomjerio kadar prema njoj i ostavio glavne sagovornike u drugom planu, da bi se tek nakon nekoliko sekundi vratio na troje ljudi koji su cijelo vrijeme nastavili razgovor.

Taj isječak ubrzo je završio na društvenim mrežama, gd‌je je za manje od 24 sata skupio više od dva miliona pregleda.

Dodatnu pažnju izazvao je i naslov Sana, dok je sama Ivana ranije najavila da će biti prisutna i na Svjetskom prvenstvu 2026, te da planira zabavu u Dalasu nakon utakmice Engleska – Hrvatska, piše Avaz.