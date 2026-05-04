Dodik: Vjerujem u oporavak Rudija Đulijanija

"Vjerujem u njegov oporavak i molim se da još jednom pokaže snagu po kojoj je poznat. Rudi Đulijani je bio legendarni gradonačelnik Njujorka, koji je vodio grad kroz najteže trenutke nakon 11. septembra i pokazao šta znači odlučnost i liderstvo u vremenu krize", naveo je Dodik

Puna podrška Rudiju Đulijaniju @RudyGiuliani u borbi za zdravlje. Vjerujem u njegov oporavak i molim se da još jednom pokaže snagu po kojoj je poznat.



Rudi Đulijani je bio legendarni gradonačelnik Njujorka, koji je vodio grad kroz najteže trenutke nakon 11. septembra i pokazao šta… pic.twitter.com/MCiuF8psaD — Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 4, 2026

. Kaže da "nikad neće zaboraviti da je u danima kada smo bili izloženi progonu i nepravdi bio uz nas u Banjaluci, da zajedno podignemo glas za slobodu, demokratiju i pravo da sami odlučujemo o svojoj sudbini".

"Rudi Đulijani je i tada demonstrirao da je čovjek koji dosljedno živi principe kojima je posvećen. Takvi ljudi zaslužuju poštovanje, podršku i zahvalnost", istakao je Dodik.