Igor Dodik: GU Banjaluka da se uključi u rješavanje problema vrtića; To nije politika, već životno pitanje

Jedna od ključnih tema u okviru demografske politike Republike Srpske i njenih lokalnih zajednica jeste omogućiti dovoljno mjesta u vrtićima. Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik rekao je da je ovo jako važna tema za SNSD.

"Svaki problem građana je i naš problem. Uočili smo ove problema i pričali sa mnogo roditelja i radnicima u vrtićima", naveo je Igor Dodik.

Naglasio je da ovo nije samo problem infrastrukture.

"Moramo posvetiti dovoljno pažnje da se ovo riješi", rekao je Igor Dodik.

Podsjetio je da je Kabinet predsjednika Republike Srpske izdvojio u posljednje dvije godine skoro 19 miliona KM za izgradnju vrtića u svim lokalnim zajednicama,.

"U pitanju je 17 lokalnih zajednica. Negdje su već počeli radovi, negdje se vrtići već otvaraju, a negdje traju pripreme. Takođe, u određenim lokalnim zajednicama se proširuju kapaciteti vrtića", izjavio je Igor Dodik za RTRS

Rekao je da je prioritet SNSD-a porodica, djeca i budućnost.

"Ono što je bila obaveza lokalnih zajednica jeste da se obezbijedi dokumentacija. Jako smo zadovoljni kako to ide u svim lokalnim zajednicama, osim u Banjaluci", rekao je on.

U Banjaluci oko 2.500 mališana čeka mjesto u vrtićima.

"Svi imamo odgovornost za taj problem. Za Banjaluku je izdvojeno prije dvije godine 10 miliona KM iz Kabineta predsjednika. I Vlada Srpke je rezervisala još pet miliona KM. Ali još nemamo projekte. Nemamo odgovor iz Gradske uprave Banjaluke kako bi se našle lokacije", pojasnio je Igor Dodik.

Istakao je da je sve spremno, ali da nema realizacije.

"Upućujem apel da se iz Gradska uprava uključi i da se riješi ovaj životni problem. Ovo nije politčko pitanje. Sredstva su rezervisana, samo nam treba dokumentacija", istakao je Igor Dodik.

Rekao je da ne postoje problemi sa drugim lokalnim zajednicama.

"Samo sa Banjalukom. Ima i drugih lokalnih zajednica gdje je na vlasti opozcija, pa nemamo problema. Postoji Pravilnik i on je jednak za sve", pojasnio je Igor Dodik.

Naveo je i problem vrtića na Paprikovcu.

"Gradonačelnik Banjaluke je dva puta otvarao taj vrtić, a vrtić nije otvoren. Vrtić se nalazi u zgradi koja nema upotrebnu dozvolu i to je pravi razlog", rekao je Igor Dodik.