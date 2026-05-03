Šesnaestogodišnji Đorđe Perić iz Bijeljine, svjetski prvak u harmonici, poručio je mladima da vjeruju u sebe i svoje snove koliko god oni d‌jelovali daleko ili teško ostvarivi, naglasivši da uspjeh dolazi kroz trud i upornost.

"Važno je raditi ono što volite i dati sve od sebe u tome, jer samo tada uspjeh ima pravi smisao", rekao je Đorđe Perić u intervjuu Srni.

On je naveo da kroz harmoniku pronalazi način da se izrazi, a istovremeno se trudi da se školuje kao i svi njegovi vršnjaci i da uskladi obaveze i napreduje u onome što voli.

Perić je istakao da je veliki izazov postati svjetski prvak u harmonici jer je potrebno mnogo truda, discipline i svakodnevnog vježbanja, a ključna je posvećenost. Plan mu je da nastavi da gradi svoj put i da podiže nivo onoga što radi.

"Takmičenja na tom nivou zahtijevaju izuzetnu tehniku, muzikalnost i snalažljivost, ali i mentalnu snagu da se izborite sa stresom i konkurencijom", kaže Perić.

Naglasio je i da je predstavljati svoju zemlju širom svijeta za njega ne samo čast nego i velika odgovornost koju sa ponosom nosi.

U kategoriji do 18 godina Đorđe je uspio da osvoji sva najznačajnija svjetska takmičenja — Svjetski trofej, Svjetski kup i PIF, kao i najstariji Festival harmonike u Americi koji se održava 83 godine.

Tu je, podsjetio je, osvojio prvo mjesto u dvije kategorije — juniorskoj do 18 godina i seniorskoj do 32 godine. Pobjede na Svjetskom trofeju i Svjetskom kupu donijelu su mu titulu svjetskog prvaka.

Posebno je izdvojio pobjedu na Šampionatu Rusije, koji važi za jedno od najprestižnijih i najzahtjevnijih takmičenja u svijetu harmonike, jer se ruska škola harmonike smatra najjačom u svijetu.

"Značaj tog uspjeha dodatno potvrđuje činjenica da tada nije dodijeljeno drugo mjesto, što govori o kvalitetu ostvarenog rezultata", rekao je Perić.

Osvojene nagrade su mu motivacija za dalje jer su potvrda njegovog rada i truda. Svaka nagrada, dodao je, nosi posebnu priču i emociju, jer iza nje stoje sati i sati priprema i podrška ljudi koji veruju u mene.

"One nisu samo moje već pripadaju i mojoj porodici, mom profesoru i svima koji su dio mog muzičkog puta", istakao je Đorđe.

Iako mlad, iza njega je dug i ozbiljan rad, jer pripreme za ovakva takmičenja traju godinama i podrazumijevaju sate i sate svakodnevnog vježbanja, što i sam potvrđuje.

"Do ovakvih rezultata dolazi se isključivo kroz posvećen rad, uz kvalitetno obrazovanje, jasno definisane ciljeve i stručno vođenje mentora koji cijeli proces usmjerava i oblikuje", ispričao je Đorđe.

Postignuti rezultati omogućili su mu da nastupi na scenama o kojima većina muzičara sanja, a to su Berlinska filharmonija, sala kraljice Silvije u Švedskoj. Sa 13 godina je nastupio sa Moskovskim simfonijskim orkestrom u Moskvi, što mu je posebno ostalo u sjećanju. Svirao je u i u Šangaju sa kineskim gudačkim ansamblom.

Mnoga su i odricanja, a to se odnosi na izlaske, duže odmore, slobodno vrijeme, ali harmonika i muzika su, kako je naveo, njegov životni izbor i kada radi ono što voli onda se sve lakše i podnosi.

U svemu tome je podrška porodice najvažnija i bez nje, prema njegovim riječima, ništa od toga ne bi bilo moguće.

"Oni su moj najveći oslonac. Majka mi je stalna podrška i neko ko mi daje mir u svemu što radim. Posebno bih izdvojio oca, koji je i moj profesor Slaviša Perić. On me od početka vodi, usmjerava i najbolje poznaje moj put. Od njega sam najviše naučio, ne samo o muzici nego i o radu i disciplini", ispričao je Perić.

Istakao je da mu je otac najveći uzor i idol, ali i da je on njegov kritičar jer to što je profesor je i prednost i izazov.

Da bi uskladio školske obaveze i rad na harmonici, organizacija je ključna. Ima, pojasnio je, dobro osmišljen plan svakog dana i trudi se da ga se pridržava.

"Podrška porodice i škole je takođe veoma važna. Nekada je teško, ali kada imate cilj i jasno znate šta želite, pronađete način da sve uklopite", kaže Perić.

Đorđe Perić do sada je učestvovao na više od 150 takmičenja, a ima samo 16 godina. Svaki napor se isplati kada, kako je ispričao, dođe na scenu i predstavi svoj rad.

"Svako takmičenje donijelo je i novo iskustvo i uspomene. Kroz muziku sam upoznao mnogo prijatelja širom svijeta sa kojima dijelim ista interesovanja, ali i istu strast i razumijevanje za ono što radimo", naveo je Đorđe.

Ta druženja, putovanja i zajednički trenuci imaju posebnu vrijednost, jer se tu, kakao kaže, stvaraju prava prijateljstva. "Mnogo toga sam naučio upravo kroz te susrete i siguran sam da su to uspomene koje ću pamtiti cijeli život", rekao je Đorđe.

Želi da nastavi da se razvija kao umjetnik, da radi na repertoaru i da svaki naredni projekat bude ozbiljniji i zreliji od prethodnog.

Volio bi da, pored koncertne karijere, bude i profesor, kao njegov otac, i da svoje znanje i iskustvo prenosi na mlađe generacije.