Dodik posjetio manastir Nova Gračanica u Libertvilu: Mjesto posebne istorijske i duhovne težine

Posljednjeg dana posjete boravio sam u manastiru Nova Gračanica u Libertvilu, važnim mjestima sabiranja srpskog naroda u Sjedinjenim Američkim Državama, napisao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Ovdje je bio sahranjen kralj Petar II, a ovdje počiva i veliki pjesnik Jovan Dučić. Posjetu završavam iskreno zadovoljan, jer sam vidio koliko su Srbi u Americi organizovani i sabrani oko svoje Crkve, koliko ulažu u očuvanje jezika, pisma, kulture i načina života koji nas određuje. Posebna zahvalnost mitropolitu Longinu na svemu što čini za srpsku zajednicu u Sjedinjenim Američkim Državama", naveo je Dodik na Iks-u.

Libertvil je mjesto posebne istorijske i duhovne težine. Ovdje su bili sahranjeni kralj Petar II i naš veliki pjesnik Jovan Dučić.… pic.twitter.com/faS3GFRHU1 — Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 3, 2026

