Dodik obišao spomenik đenerala Draže u Libertvilu

Srpski narod je imao dva antifašistička pokreta, partizanski i četnički, i oba su dala ogroman doprinos borbi za slobodu, rekao je predsjednik Milorad Dodik koji se fotografisao kod spomenika generalu Dragoljubu Draži Mihailoviću u Libertvilu.
Dodik je naveo da takva istorija obavezuje da čuvamo odnose i vrijednosti koje nas povezuju.
"Kod spomenika generalu Dragoljubu Mihailoviću u Libertvilu, gdje se nalazi i posveta predsjednika SAD Harija Trumana uz orden koji mu je posthumno dodijeljen 1948. godine. To je još jedan snažan podsjetnik na savezništvo i prijateljstvo srpskog i američkog naroda u borbi protiv fašizma", napisao je Dodik na Iksu.
