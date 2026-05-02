Logo
Large banner

Dodik obišao spomenik đenerala Draže u Libertvilu

Autor:

ATV
02.05.2026 21:17

Komentari:

4
Додик обишао споменик ђенерала Драже у Либертвилу
Foto: X / Milorad Dodik

Srpski narod je imao dva antifašistička pokreta, partizanski i četnički, i oba su dala ogroman doprinos borbi za slobodu, rekao je predsjednik Milorad Dodik koji se fotografisao kod spomenika generalu Dragoljubu Draži Mihailoviću u Libertvilu.

Dodik je naveo da takva istorija obavezuje da čuvamo odnose i vrijednosti koje nas povezuju.

"Kod spomenika generalu Dragoljubu Mihailoviću u Libertvilu, gdje se nalazi i posveta predsjednika SAD Harija Trumana uz orden koji mu je posthumno dodijeljen 1948. godine. To je još jedan snažan podsjetnik na savezništvo i prijateljstvo srpskog i američkog naroda u borbi protiv fašizma", napisao je Dodik na Iksu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Draža Mihailović

Komentari (4)
Large banner

Više iz rubrike

Предсједник Одбора за помоћ косову и Метохији Милорад Арлов

Republika Srpska

Arlov za ATV: Zahvalnost Miniću i Vladi Srpske

4 h

1
Кошарац: Зашто опозиција не извуче кандидата из киндер јајета?

Republika Srpska

Košarac: Zašto opozicija ne izvuče kandidata iz kinder jajeta?

5 h

8
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић говори на централној манифестацији у Центру за обуку Залужани поводом Дана полиције Републике Српске, 4. априла 2026. године.

Republika Srpska

Minić: Vlada Srpske će obezbijediti sredstva za djecu s Kosmeta jer grad nije u stanju

5 h

1
Сусрет Додика и Варгаса у Чикагу

Republika Srpska

Susret Dodika i Vargasa u Čikagu: "Vrijednosti za koje se borimo univerzalne, a naša borba globalna"

6 h

4

  • Najnovije

22

15

Kraj drame: Pronađena Dunja (15) iz Novog Sada

22

02

Nakon nestanka Dunje (15) oglasio se i Igor Jurić: "Slučaj je izuzetno kompleksan"

21

46

Teheran sprema žestok udarac, Izrael prvi na meti

21

34

Tragedija na Skadarskom jezeru: Jedna osoba stradala, za drugom se traga

21

17

Dodik obišao spomenik đenerala Draže u Libertvilu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner