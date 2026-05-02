Minić: Vlada Srpske će obezbijediti sredstva za djecu s Kosmeta jer grad nije u stanju

Marija Milanović
02.05.2026 18:49

1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић говори на централној манифестацији у Центру за обуку Залужани поводом Дана полиције Републике Српске, 4. априла 2026. године.
Na vijest Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji da Grad Banjaluka ove godine neće ugostiti djecu sa Kosmeta, oglasio se predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić rekavši da će sredstva za dolazak djece obezbijediti Vlada Srpske s obzirom da Banjaluka nije u stanju.

"Djecu sa Kosova i Metohije ćemo ugostiti u Banjaluci i ove godine. Sredstva za dolazak 50 djece i prosvjetnih radnika obezbijediće Vlada Republike Srpske, s obzirom da grad nije u stanju", naveo je ovo predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić na svom Iks profilu.

Podsjećamo, Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji oglasio se sa informacijom da banjalučke porodice ove godine neće imati priliku da ugoste djecu sa Kosmeta, a razlog tome je što ni na nekoliko poziva i molbi nisu dobili odgovor od Gradske uprave Banjaluka kao ni gradonačelnika Draška Stanivukovića.

"Gradskoj upravi Banjaluka tri puta smo slali molbu za učešće u projektu. Prvu molbu poslali smo još početkom novembra prošle godine. Kontaktirali smo čelne ljude Gradske uprave i gradonačelnika Draška Stanivukovića, sa molbom da prihvate projekat, ali bez ijednog odgovora", naveli su.

Komentari (1)
