Logo
Large banner

Bodiroga: Odlučeno i potvrđeno, Branko Blanuša kandidat SDS-a za predsjednika Srpske

Autor:

ATV
02.05.2026 18:26

Komentari:

7
Бодирога: Одлучено и потврђено, Бранко Блануша кандидат СДС-а за предсједника Српске
Foto: Printscreen/Youtube/24092025

Iz SDS još jedna veoma jasna poruka - odluku smo donijeli i Branko Blanuša je kandidat za predsjednika Republike Srpske.

"Glavni odbor Srpske demokratske stranke je 20.06.2025. godine donio jednoglasno odluku da će Srpska demokratska stranka imati kandidate i za Predsjednika Republike Srpske i za člana Predsjedništva BiH na opštim izborima 2026. godine.

- Samo Glavni odbor može promijeniti te odluke, a ukoliko ih ne promijeni onda će Srpska demokratska stranka imati kandidate za te pozicije jer je to odluka organa stranke.

- Skupština Srpske demokratske stranke je 17.12.2025. godine donijela odluku da Branko Blanuša bude kandidat za predsjednika Republike Srpske, odnosno potvrdila je odluku Glavnog odbora", rekao je Ognjen Bodiroga, šef Kluba poslanika SDS-a u NS RS.

Bodiroga kaže da je i Blanušin sporazum pokušaj pronalazak rješenja, koji bi morao da verifikuje i Glavni odbor SDS-a.

"Moram da dodam da sporazum koji je usvojilo predsjedništvo Srpske demokratske stranke, na prijedlog predsjednika Branka Blanuše, nije ništa drugo nego pokušaj pronalaska zajedničkog jezika sa opozicionim strankama, sjedanje za isti sto i pronalazak rješenja kako pobijediti režim, a eventualni dogovor koji bi postigli sa opozicionim strankama morao bi da verifikuje i Glavni odbor Srpske demokratske stranke da bi taj dogovor bio validan", kaže Bodiroga.

Miličević: SDS će imati kandidata za predsjednika Republike Srpske!

I bivši predsjednik SDS-a Milan Miličević rekao je danas da će ova stranka imati kandidata za predsjednika Republike Srpske i da je to jednoglasna i neupitna odluka organa.

"Sve drugo su lični stavovi koji nemaju uporište u članstvu Srpske demokratske stranke. Ovo je i moj stav, koji sam iznosio i kao predsjednik stranke, a i sada kao član predsjedništva! SDS je opoziciona stranka sa najvećim legitimitetom u narodu, stranka koja je dobila podršku 100.000 građana na prošlim lokalnim i opštim izborima i jedina opoziciona stranka koja je na izborima osvojila dvocifren broj poslaničkih mandata i trocifren broj odborničkih mandata!", napisao je Miličević.

Милан Миличевић

Republika Srpska

Miličević: SDS će imati kandidata za predsjednika Republike Srpske!

On kaže da je SDS imala razumijevanja u ranijim izbornim ciklusima za kandidate koalicionih partnera kojima je davala podršku, da je sada vrijeme da kao najodgovornija i državotvorna stranka preuzme punu odgovornost.

Isto je rekao i sam predsjednik SDS-a Branko Blanuša, a sada ostaje da se vidi da li će vrh SDS-a poštovati sopstvene odluke ili će se povući pred drugim kandidatima i partijama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

SDS

Branko Blanuša

Ognjen Bodiroga

Milan Miličević

Komentari (7)
Large banner

Pročitajte više

Маринка Божовића напали бирачи СДС-а: "Да тебе и осталих битанги није било..."

Republika Srpska

Marinka Božovića napali birači SDS-a: "Da tebe i ostalih bitangi nije bilo..."

12 h

17
Блануша: Одлука Главног одбора и Скупштине СДС-а је да сам ја кандидат за предсједника

Republika Srpska

Blanuša: Odluka Glavnog odbora i Skupštine SDS-a je da sam ja kandidat za predsjednika

1 d

16
Бранко Блануша и Драшко Станивуковић

Republika Srpska

SDS sporazum: Od jedinstva do haosa

2 d

8
Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica ima prijedlog za SDS

2 d

4

Više iz rubrike

Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Karan: Zločin u Dobrovoljačkoj dvostruka obaveza - istrajati u traženju odgovornosti i sačuvati sjećanje na žrtve

3 h

0
Одржана изложба у Прњавору - Некад се закува

Republika Srpska

Predstavljena izložba o iskustvima raseljenih lica u Prnjavoru

3 h

0
Син Ратка Младића

Republika Srpska

Darko Mladić za ATV: Razgovarao sam sa generalom, misle da nije imao novi moždani udar

4 h

1
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Dobrovoljačka ulica - sjećanje na nevine žrtve, mučki napad i pogaženu riječ

4 h

1

  • Najnovije

21

00

Haos u Ukrajini: Izbila pobuna – vojnici ubili zamjenika komandanta

20

39

"Kada je bilo za lajkove, performans nije izostajao, a kada je za posjetu djece sa Kosova na Draška se ne može računati"

20

29

U Prijedoru predstavljen „Zlatni rez 42 – Djeca Kozare“

20

23

Bijela kuća objavila neobičan snimak koji traje sat vremena: Tramp izgovara samo jednu riječ

20

18

Arlov za ATV: Zahvalnost Miniću i Vladi Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner