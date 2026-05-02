Bodiroga: Odlučeno i potvrđeno, Branko Blanuša kandidat SDS-a za predsjednika Srpske

Iz SDS još jedna veoma jasna poruka - odluku smo donijeli i Branko Blanuša je kandidat za predsjednika Republike Srpske.

"Glavni odbor Srpske demokratske stranke je 20.06.2025. godine donio jednoglasno odluku da će Srpska demokratska stranka imati kandidate i za Predsjednika Republike Srpske i za člana Predsjedništva BiH na opštim izborima 2026. godine.

- Samo Glavni odbor može promijeniti te odluke, a ukoliko ih ne promijeni onda će Srpska demokratska stranka imati kandidate za te pozicije jer je to odluka organa stranke.

- Skupština Srpske demokratske stranke je 17.12.2025. godine donijela odluku da Branko Blanuša bude kandidat za predsjednika Republike Srpske, odnosno potvrdila je odluku Glavnog odbora", rekao je Ognjen Bodiroga, šef Kluba poslanika SDS-a u NS RS.

Bodiroga kaže da je i Blanušin sporazum pokušaj pronalazak rješenja, koji bi morao da verifikuje i Glavni odbor SDS-a.

"Moram da dodam da sporazum koji je usvojilo predsjedništvo Srpske demokratske stranke, na prijedlog predsjednika Branka Blanuše, nije ništa drugo nego pokušaj pronalaska zajedničkog jezika sa opozicionim strankama, sjedanje za isti sto i pronalazak rješenja kako pobijediti režim, a eventualni dogovor koji bi postigli sa opozicionim strankama morao bi da verifikuje i Glavni odbor Srpske demokratske stranke da bi taj dogovor bio validan", kaže Bodiroga.

Miličević: SDS će imati kandidata za predsjednika Republike Srpske!

I bivši predsjednik SDS-a Milan Miličević rekao je danas da će ova stranka imati kandidata za predsjednika Republike Srpske i da je to jednoglasna i neupitna odluka organa.

"Sve drugo su lični stavovi koji nemaju uporište u članstvu Srpske demokratske stranke. Ovo je i moj stav, koji sam iznosio i kao predsjednik stranke, a i sada kao član predsjedništva! SDS je opoziciona stranka sa najvećim legitimitetom u narodu, stranka koja je dobila podršku 100.000 građana na prošlim lokalnim i opštim izborima i jedina opoziciona stranka koja je na izborima osvojila dvocifren broj poslaničkih mandata i trocifren broj odborničkih mandata!", napisao je Miličević.

On kaže da je SDS imala razumijevanja u ranijim izbornim ciklusima za kandidate koalicionih partnera kojima je davala podršku, da je sada vrijeme da kao najodgovornija i državotvorna stranka preuzme punu odgovornost.

Isto je rekao i sam predsjednik SDS-a Branko Blanuša, a sada ostaje da se vidi da li će vrh SDS-a poštovati sopstvene odluke ili će se povući pred drugim kandidatima i partijama.