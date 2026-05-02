Darko Mladić za ATV: Razgovarao sam sa generalom, misle da nije imao novi moždani udar

Razgovarao sam sa ocem, oni su ga vratili u bolnicu pritvorske jedinice i misle da nije imao novi moždani, rekao je za ATV Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića.

"Čuo sam se sa ocem i razgovarao sam sa ljekarima, oni su ga vratili u bolnicu pritvorske jedinice. Uradili su mu CT sken i rekli su da oni misle da nije bio moždani udar", rekao je Darko Mladić i dodao:

"Razgovarao sam sa njim i on je zvučao manje-više isto kao što je jutros zvučao. Čekamo sada, obećali su da će ostale stvari da urade u toku sljedeće nedjelje, pa bi trebalo da ima sve rezultate do sredine sljedeće nedjelje, a onda nadam se do kraja nedjelje da imamo to mišljenje njihovih eksperata

Po onome što sam sa njim pričao i šta mi je doktorica rekla, nije bio moždani udar. Dali je bio ili ne vidjećemo iz dokumenata kada bude magnetna rezonanca".

Podsjećamo, Darko Mladić je ranije rekao za ATV da je njegov otac prebačen u bolnicu, te da se "čini da je imao novi moždani udar"



"Čuo sam se sa njim prije dva i po sata, maloprije su mi javili iz Haga da su ga ponovo prebacili u bolnicu. Izgleda da je ponovo imao moždani udar. Imao je simptome, javiće mi dalje kako se bude razvijala situacija", rekao je Mladić za ATV.

Mehanizam u Hagu još bez odluke o puštanju Mladića na liječenje u Srbiju

Mehanizam u Hagu još nije donio odluku o zahtjevu porodice i advokata Ratka Mladića da general zbog teškog zdravstvenog stanja bude pušten na liječenje u Srbiju.

Ističući da nema nikakvih promjena ni po pitanju generalovog zdravstvenog stanja, Mladićev sin rekao je da su porodica i advokati od podnošenja zahtjeva 23. aprila u međuvremenu dobili dozvolu suda da objave veći dio podneska koji su uputili Mehanizmu.

Darko Mladić objasnio je da je taj dokument, prema proceduri, praktično imao karakter tajnosti dok sudija ne naredi i odobri šta može da se objavi.

"Naređenje suda da objavimo javni deo podneska stiglo je prekjuče, a mi smo imali rok da to uradimo do danas. Mi smo juče obavili to šta je trebalo da se rediguje i oni su danas to objavili", naveo je Mladićev sin.

Prema njegovim riječima, taj podnesak koji je danas objavljen, a koji je praktično podnesen juče, samo je javni dio podneska upućenog 23. aprila.

"Međutim, nema tu ništa novo u smislu da je donesena neka odluka, nego je nama prosto dozvoljeno da objavimo veći deo podneska i odobreno nam je da taj podnesak može da ide u javnost", rekao je Darko Mladić.