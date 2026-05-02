Miličević: SDS će imati kandidata za predsjednika Republike Srpske!

02.05.2026 14:22

Foto: Facebook/Dr Milan Miličević

Bivši predsjednik SDS-a Milan Miličević kaže da će ova stranka imati kandidata za predsjednika Republike Srpske i da je to jednoglasna i neupitna odluka organa.

"Sve drugo su lični stavovi koji nemaju uporište u članstvu Srpske demokratske stranke. Ovo je i moj stav, koji sam iznosio i kao predsjednik stranke, a i sada kao član predsjedništva! SDS je opoziciona stranka sa najvećim legitimitetom u narodu, stranka koja je dobila podršku 100.000 građana na prošlim lokalnim i opštim izborima i jedina opoziciona stranka koja je na izborima osvojila dvocifren broj poslaničkih mandata i trocifren broj odborničkih mandata!", napisao je Miličević.

Блануша Божовић Станивуковић

Republika Srpska

Marinka Božovića napali birači SDS-a: "Da tebe i ostalih bitangi nije bilo..."

On kaže da je SDS imala razumijevanja u ranijim izbornim ciklusima za kandidate koalicionih partnera kojima je davala podršku, da je sada vrijeme da kao najodgovornija i državotvorna stranka preuzme punu odgovornost.

"Naša je dužnost i odgovornost da imamo kandidata iza kojeg stoji naše članstvo, ali i svi oni koji su, vjerujući u vrijednosti Srpske demokratske stranke, glasali za nas u prethodnim izbornim ciklusima, ali i za našeg kandidata na prijevremenim predsjedničkim izborima", napisao je Miličević.

Pročitajte više

Блануша: Одлука Главног одбора и Скупштине СДС-а је да сам ја кандидат за предсједника

Republika Srpska

Blanuša: Odluka Glavnog odbora i Skupštine SDS-a je da sam ja kandidat za predsjednika

1 d

16
Бранко Блануша и Драшко Станивуковић

Republika Srpska

SDS sporazum: Od jedinstva do haosa

1 d

8
Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica ima prijedlog za SDS

1 d

4
Шта значи споразум СДС-а: Слика најбоље описује стање у опозицији

Republika Srpska

Šta znači sporazum SDS-a: Slika najbolje opisuje stanje u opoziciji

2 d

9

Više iz rubrike

Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Dodik čestitao novinarima Međunarodni dan medija

3 h

0
Ратко Младић

Republika Srpska

General Ratko Mladić ponovo imao moždani udar

4 h

5
Деђански: Додик поправља односе Срба са САД

Republika Srpska

Deđanski: Dodik popravlja odnose Srba sa SAD

4 h

2
предсједник Републике Српске Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Slobodno i odgovorno novinarstvo temelj svakog demokratskog društva

5 h

4

16

57

Deponija u Lazarevu! Građani negoduju zbog nagomilanog otpada

16

43

Otet naftni tanker kod obale Jemena

16

37

Glumac varao ženu sa 18 godina mlađom, ona mu se ovako osvetila

16

34

Ovo je pet ključnih tačaka Irana za definitivan kraj! Da li će Amerika pristati?

16

31

Nova tragedija u BiH: Radnik pao s krova i poginuo

