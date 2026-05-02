Miličević: SDS će imati kandidata za predsjednika Republike Srpske!

Bivši predsjednik SDS-a Milan Miličević kaže da će ova stranka imati kandidata za predsjednika Republike Srpske i da je to jednoglasna i neupitna odluka organa.

"Sve drugo su lični stavovi koji nemaju uporište u članstvu Srpske demokratske stranke. Ovo je i moj stav, koji sam iznosio i kao predsjednik stranke, a i sada kao član predsjedništva! SDS je opoziciona stranka sa najvećim legitimitetom u narodu, stranka koja je dobila podršku 100.000 građana na prošlim lokalnim i opštim izborima i jedina opoziciona stranka koja je na izborima osvojila dvocifren broj poslaničkih mandata i trocifren broj odborničkih mandata!", napisao je Miličević.

Republika Srpska Marinka Božovića napali birači SDS-a: "Da tebe i ostalih bitangi nije bilo..."

On kaže da je SDS imala razumijevanja u ranijim izbornim ciklusima za kandidate koalicionih partnera kojima je davala podršku, da je sada vrijeme da kao najodgovornija i državotvorna stranka preuzme punu odgovornost.

"Naša je dužnost i odgovornost da imamo kandidata iza kojeg stoji naše članstvo, ali i svi oni koji su, vjerujući u vrijednosti Srpske demokratske stranke, glasali za nas u prethodnim izbornim ciklusima, ali i za našeg kandidata na prijevremenim predsjedničkim izborima", napisao je Miličević.