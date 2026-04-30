Mazalica ima prijedlog za SDS

30.04.2026 18:04

Срђан Мазалица
Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica predložio je da se u SDS-u dogovore.

"Šef kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga kritikovao vladajuću koaliciju zbog 'usvajanja' Reformske agende sa EU. Predsjednik SDS-a, Branko Blanuša, kritikuje vladajuću strukturu što ne izvršava reformske procese iz Reformske agende", naveo je Mazalica na Iksu.

Dodik na mjestu gdje je Tesla ostavio trag koji traje do danas

On je objavio fotografije nakon sastanka Blanuše sa poslanikom Bundestaga Peterom Bajerom uz izjavu predsjednika SDS-a da "nije isključeno da EU preispituje ukidanje finansijske i svake druge podrške BiH i da su predstojeći izbori posljednja šansa da zemlja krene putem napretka i pokrene reformske procese neophodne za nastavak pridruživanja EU".

Više iz rubrike

Додик на видиковцу зграде Џон Хенкок у Чикагу

Republika Srpska

Dodik na mjestu gdje je Tesla ostavio trag koji traje do danas

35 min

0
Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Dodik: Zapadna Slavonija - bol koja traje i nema zaborava

1 h

8
Дарко Младић

Republika Srpska

Darko Mladić za ATV: Nemamo informacije ni da li je general živ

2 h

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се данас у Бањој Луци са послаником њемачког Бундестага Петером Бајером.

Republika Srpska

Minić sa poslanikom njemačkog Bundestaga Peterom Bajerom

3 h

0

  • Najnovije

18

28

Morala da mu vraća dio plate: Porodilja iz Zvornika prijavila poslodavca

18

24

Mira Škorić uhvatila dečka u ljubavnom zanosu sa drugim muškarcem

18

15

Šta ako oštetite vozilo zbog rupe i kako naplatiti štetu?

18

04

Mazalica ima prijedlog za SDS

18

01

Više povrijeđenih u sudaru u Srpskoj, saobraćaj obustavljen

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner