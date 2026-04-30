Mazalica ima prijedlog za SDS

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica predložio je da se u SDS-u dogovore.

"Šef kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga kritikovao vladajuću koaliciju zbog 'usvajanja' Reformske agende sa EU. Predsjednik SDS-a, Branko Blanuša, kritikuje vladajuću strukturu što ne izvršava reformske procese iz Reformske agende", naveo je Mazalica na Iksu.

On je objavio fotografije nakon sastanka Blanuše sa poslanikom Bundestaga Peterom Bajerom uz izjavu predsjednika SDS-a da "nije isključeno da EU preispituje ukidanje finansijske i svake druge podrške BiH i da su predstojeći izbori posljednja šansa da zemlja krene putem napretka i pokrene reformske procese neophodne za nastavak pridruživanja EU".