Dodik: Zapadna Slavonija - bol koja traje i nema zaborava

Svakog 1. maja, sa tugom koja ne jenjava i ponosom kojim srpski narod odaje počast svojim nevino stradalim sunarodnicima, glasno poručujemo da se istina o stradanju Srba zapadne Slavonije mora čuti, pravda se mora tražiti, a zaborav nikada ne smije biti opcija, istakao je predsjednik Milorad Dodik.

Dodik je ukazao da hrvatski pogrom nad Srbima zapadne Slavonije svake godine vraća u dane koji su u kolektivnom pamćenju srpskog naroda ostali kao rana koja ne zarasta i nikada neće zacijeliti.

"Zapadna Slavonija je opomena da kada mržnja počne da vodi politiku, ta politika uvijek završava zločinom. Ali, zapadna Slavonija je i zavjet da srpske žrtve nikada neće biti zaboravljene, niti izbrisane iz istorije. Dok pamtimo, oni žive u našoj istoriji i u našoj istini koje moraju kad tad naći put do prava i pravde", istakao je Dodik za Srnu povodom sutrašnjeg obilježavanja 31 godine od pogroma nad 15.000 Srba iz zapadne Slavonije u hrvatskoj akciji "Bljesak", kada je ubijeno najmanje 263 Srba, od kojih 107 civila, među kojima je 12 djece.

Početkom maja 1995. godine, dodao je on, u operaciji koja je za samo dva dana promijenila živote hiljada ljudi, srpski narod je potpuno izbrisan sa teritorije na kojoj su vijekovima gradili svoja ognjišta, rađali se, vjenčavali, umirali.

On je podsjetio da su bestijalno ubijani civili, nestajali ljudi bez traga, kuće spaljivane, a vjekovna prisutnost Srba u zapadnoj Slavoniji gotovo je izbrisana.

"To nije bila vojna akcija, već kukavički zločin u kojem je izvršen udar na pravo jednog naroda da živi, pamti i opstane. Ovaj brutalni zločin imao je samo jedan cilj - etničko čišćenje i eliminaciju srpskog naroda, brisanja jednog postojanja i bitisanja, kulture i istorije koja je tu klijala i rasla generacijama, a njegove posljedice su grobovi bez imena, porodice bez najmilijih, bez rodnih kuća, samo sa uspomenama i tišinom koje vječno bole i razaraju dušu", naglasio je Dodik.

​On je ukazao da slika naroda koji u strahu napušta sve što je gradio, od ikone i kandila na zidu do rodnog praga, ostaje urezana kao opomena.

"To su kolone u kojima su stariji nosili samo uspomene, a djeca, koja su preko noći odrasla, samo strah u očima koji nijedno djetinjstvo nikada ne bi smjelo da spozna. Za to vrijeme Evropa je okretala glavu, a srpski narod nestajao", rekao je Dodik.

On je naveo da posebno boli činjenica da pravda za mnoge žrtve nikada nije stigla i da, umjesto istine i odgovornosti, svjedočimo pokušajima da se stradanje umanji, prećuti ili čak opravda.

"Iako je hrišćanski praštati, ovakav zločin je teško oprostiti, djeca se ne praštaju. Bez istine nema oprosta. Zato na ove godišnjice, kojih imamo svakog mjeseca u godini, ne govorimo samo iz tuge, već i iz dužnosti prema onima koji su ubijeni samo zato što su bili Srbi, prema generacijama koje dolaze i koje moraju znati šta se desilo. Sjećanje nije izbor, sjećanje je naša sveta obaveza i dužnost", poručio je Dodik.

Hrvatske oružane snage su u akciji pod kodnim nazivom "Bljesak" 1. maja 1995. godine, izvršile agresiju na srpsku oblast zapadna Slavonija u sastavu Republike Srpske Krajine, u vrijeme kada je ova oblast bila pod zaštitom UN.

U ovoj hrvatskoj zločinačkoj akciji za samo 36 sati protjerano je 15.000 Srba, ubijeno najmanje 263, od kojih 107 civila, među kojima i 12 djece.