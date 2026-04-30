Darko Mladić za ATV: Nemamo informacije ni da li je general živ

30.04.2026 15:44

Дарко Младић
Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, rekao je za ATV da se ocem nije čuo tri dana i da nema informacije ni da li je živ.

Kako je rekao, ni iz Haškog tribunala mu niko nije dao nikakav odgovor na mejl koji im je poslao.

Мерцедес

Auto-moto

Mercedes je najskuplji auto uvezen u BiH u 2026. godini

"Bukvalno nemamo informacije, treći dan se nismo čuli. Ja sam juče tražio mejlom da mi daju nekakve informacije ili da mi omoguće da ga čujem, nisam dobio nikakav odgovor na moj mejl. Danas je advokat proslijedio sa strane odbrane njegov zahtjev. To je sve što mi sad možemo da uradimo. Nadam se da ćemo uskoro da dobijemo bilo kakve informacije", rekao je Darko Mladić za ATV i dodao:

"Nadam se da ćemo do kraja radnog dana dobiti bar odgovor da je živ i šta je razlog što se on ne javlja, odnosno što oni ne omogućavaju vezu".

Снијег на Бјелашници

Društvo

U BiH pao snijeg dan prije prvog maja

Dodao je da je njegova pretpostavka da general Mladić ne može više ni da priča.

Najavio je za sutra objavljivanje javne verzije podneska odbrane i izrazio nadu da će tribunal pozitivno odgovoriti na njega, ali da konačan epilog u ovom trenutku ne može znati.

gordana miletic

Hronika

Pred kućom je pregazio kamion: Podignuta optužnica za pogibiju Gordane Miletić (16) u Gacku

"Sutra će vještak da da svoj izvještaj i mi ćemo sutra podnijeti javnu verziju našeg podneska, gdje će javnost moći da vidi detalje iz našeg podneska koji mogu javno da se objave. To je ono što mora sutra da se desi, da li će oni odmah sutra odlučivati po tom pitanju, ne znam. Ja bih volio da već sutra donesu pozitivnu odluku i da ga prebacimo što prije u Srbiju, ali da li će to da se desi vidjećemo", zaključio je Mladić.

Više iz rubrike

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се данас у Бањој Луци са послаником њемачког Бундестага Петером Бајером.

Republika Srpska

Minić sa poslanikom njemačkog Bundestaga Peterom Bajerom

3 h

0
Лидер СНСД-а Милорад Додик добиja престижну награду за лидерство и залагање за демократију на Универзитету Џадсон у САД током Форума свјетских лидера 2026. године "Залагање за демократију".

Republika Srpska

Značaj prestižne nagrade koju Dodik dobija u SAD na Džadson Univerzitetu

3 h

9
Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Zakonskim rješenjima o povećanju plate prevazići globalne izazove

4 h

2
Милорад Додик стигао у Америку

Republika Srpska

Milorad Dodik stigao u Ameriku

5 h

16

  • Najnovije

18

28

Morala da mu vraća dio plate: Porodilja iz Zvornika prijavila poslodavca

18

24

Mira Škorić uhvatila dečka u ljubavnom zanosu sa drugim muškarcem

18

15

Šta ako oštetite vozilo zbog rupe i kako naplatiti štetu?

18

04

Mazalica ima prijedlog za SDS

18

01

Više povrijeđenih u sudaru u Srpskoj, saobraćaj obustavljen

