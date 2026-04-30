Dodik na mjestu gdje je Tesla ostavio trag koji traje do danas

Lider SNSD-a Milorad Dodik objavio je na društvenim mrežama fotografije sa vidikovca zgrade Džon Henkok u Čikagu, gradu u kojem je Nikola Tesla svijetu pokazao snagu ideje i znanja.

Dodik je istakao da je ponosan gledajući u mjesto gdje je jedan Srbin ostavio trag koji traje do danas.

Dodik je naglasio da gleda na mjesto gdje je na Svjetskoj izložbi 1893. godine Nikola Tesla prvi put osvijetlio veliki prostor naizmjeničnom strujom i zauvijek promijenio svijet, pobijedivši u viziji i znanju one koji su mislili da je nemoguće.

"Za nas je to više od istorije - to je podsjetnik na snagu uma, slobode i hrabrosti da se ide ispred vremena", napisao je Dodik na društvenim mrežama.

Dodik boravi u SAD, gdje ga očekuju važni susreti, razgovori i obraćanja, kao i uručenje nagrade na Univerzitetu Džadson.