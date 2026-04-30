SDS sporazum: Od jedinstva do haosa

Ponoćni SDS-ov Sporazum skuckan za jedinstvo doveo je do opozicionog haosa. Nebojšu Vukanovića ljutnja nije popustila ni danas. ATV-u kaže da ga niko od lidera nije zvao ali jesu nezadovoljni članovi. Ponavlja da je razočaran u Branka Blanušu.

"Prije par dana je gospodin Blanuša rekao da će se prije izvući sedmica na lotou nego se on povuče, nego izgleda da je izvučena sedmica u Banjaluci da su je Babalj i Draško izvukli. Taj Sporazum je za nas neprihvatljiv", rekao je Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red.

Za Blanušu neprihvatljive optužbe sa juga. Danas ih nije komentarisao ali je sinoć kratko rekao.

"Zaista to ne bih komentarisa, svako ko želi da pročita ovaj sporazum koji smo mi ponudili, ja još jednom napominjem da tu nije spomenuta nijedna stranka, nijedno ime, zaista Sporazum ima širinu", rekao je Branko Blanuša, predsjednik SDS-a.

Sve je ovo zakuvao Darko Babalj po receptu iz Beograda, ljutito progovara Vukanović. Babalj nam se javio na telefon i rekao da na sve ovo nema komentar. Neki drugi SDS-ovci vjeruju da će glasni Hercegovac omekšati.

"Mislim da ćemo pokušati i da ćemo postići dogovor sa gospodinom Vukanovićem i da će opozicija biti složna na jednoj strani protiv pozicije na drugoj strani", rekao je Pero Đurić, poslanik SDS-a.

Ranije je Stanivuković rekao da mu se posebno sviđa tačka zbog koje je Vukanović digao galamu.

"Zašto da se ne slože i ko da se ne slaže da dvije najsnažnije grupacije i najsnažnije političke stranke daju dva najvažnija imena za dvije inokosne pozicije, meni je to tako prirodno ne vidim drugi smisao", rekao je Draško Stanivuković, predsjednik Pokreta Sigurna Srpska.

Drugi smisao ipak vidi Nebojša Vukanović i dojučerašnjim saborcima poručuje da nem povlačenja.

"Hoćete li se Vi kandidovati? Ja sam kandidat bio ostao za člana Predsjedništva i od toga ne odustajem, mogu biti sam protiv svih", rekao je Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red.

Podržaće me nezadovoljni SDS-ovci i Crnadkov dio PDP-a vjeruje Vukanović. Još je rekao da za isti sto sa dojučerašnjim saborcima ne planira uskoro sjesti.