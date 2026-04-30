Trišić Babić: Nagrada Dodiku u Americi, nagrada je i Srpskoj

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić rekla je da je prestižna nagrada za liderstvo i zalaganje za demokratiju, koju će danas na Univerzitetu "Džadson" u SAD dobiti predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, nagrada i za sve građane Srpske.

"Ovo je, naravno, nagrada prvenstveno na ime predsjednika Milorada Dodika, ali ovo je nagrada i za Republiku Srpsku i ova nagrada pokazuje da mnoge priče o Srpskoj nisu istinite. Potrajalo je da se dođe do ove istine i priznanje", rekla je Trišić Babić za RTRS.

Republika Srpska Značaj prestižne nagrade koju Dodik dobija u SAD na Džadson Univerzitetu

Ona je naglasila da je ovo priznanje da su Srbi slobodan, demokratski narod, da živi na svojoj teritoriji.

"Mislim da u ovim današnjim vremenima nismo mogli dobiti veće priznanje", istakla je Trišić Babić.

Lider SNSD-a Milorad Dodik danas dobija prestižnu nagradu za liderstvo i zalaganje za demokratiju na Univerzitetu "Džadson" u SAD tokom Foruma svjetskih lidera 2026. godine "Zalaganje za demokratiju".