Marinka Božovića napali birači SDS-a: "Da tebe i ostalih bitangi nije bilo..."

Međutim, umjesto da umiri javnost, Božović je izazvao revolt. U više od 100 komentara koje je dobio na svoju objavu nijedan nije bio pozitivan.

- Koliko znam Glavni odbor SDS je predložio Blanušu za predsjednika. Hajde sad to objasni o čemu se tu radi da sad nešto dogovarate. Božoviću narod vidi šta radite, nemaš potrebe da balamutiš.

- Pozivaš na jedinstvo ti koji si najjačeg kandidata i najsposobnijeg kojeg je SDS imao Milana (Miličevića) pljuvao na svakom koraku, nisi silazio sa BN-a, zato ne pričaj o stranci, da tebe i ostalih bitangi nije bilo SDS bi već imao predsjednika države, a ti Božoviću guraj Stanivukovića za predsjednika da može Stevandića za mandatara predložiti i ugasite SDS i napravite SNS.

- Ko*ino jedna SDS volim ne zbog vas i nikad nisam glasao za drugu stranku, ali ovo što radi Blanuša je van svake pameti, ulazi u koaliciju sa Draškom i Jelenom, a odstranjivati Vukana je više nego providno za koga radi.

Napad na Marinka Božovića

Božović je u svojoj objavi podržao predsjednika SDS-a Branka Blanušu i poručio da podržava i sporazum koji je Blanuša poslao svim opozicionim strankama.

Ipak, u jednom trenutku napisao je nešto što je žestoko zasmetalo lideru Liste za pravdu i red Nebojši Vukanoviću koji se i sam uključio u kritike Božovića, ali ponovo i Darka Babalja.

"Režim je svjestan da je kraj blizu i zato koristi pojedince koji svjesno ili nesvjesno rade protiv jedinstva opozicije. Promjene u okruženju treba da budu vodilja Srpskoj demokratskoj stranci. Peter Mađar je bio dio Orbanove strukture, koju je napustio i stekao povjerenje naroda, a kod nas se sumnja u svakoga. Naš prvi cilj je pobjeda nad režimom SNSD-a, vraćanje Republike Srpske stabilnosti, miru i vladavini prava, bez miješanja u odnose u drugim državama, ali sa jasnim nacionalnim i patriotskim politikama srpskog naroda, bez obzira gdje živio. Samo mudro, strpljivo i pametno", napisao je Božović.

Nije dugo trebalo, oglasio se i Nebojša Vukanović.

"To što Božović poredi Stanivukovića sa Petrom Mađarom, kao i on je došao iz redova režima. To možda može proći u Mađarskoj, ali kod nas ne mogu u narodu proći devijantni mladi lideri skloni korupciji, koji su ucijenjeni i okruženi ljudima iz vrha režima. Takvi ljudi ne donose promjenu i ne mogu je donijeti kod nas", rekao je Vukanović i donio detalje sa sjednice Skupštine SDS-a na kojoj je izglasan Branko Blanuša kao kandidat na narednim opštim izborima.

"Kada je Ljubiša Petrović izašao na skupštinsku govornicu nakon izbora Branka Blanuše, tražio je da Skupština kao najveći organ SDS-a da Branko Blanuša bude kandidat za predsjednika. Prilikom glasanja, gle čuda, salu je napustio upravo Marinko Božović i ekipa iz Istočne Ilidže jer su bili nezadovoljni što se istura njihov predsjednik za kandidata, koji je odnio pobjedu koja mu je ukradena. Sve su uradili da ga opstruišu. I sada ti ljudi koji se zaklinju u SDS, koje je SDS napravio milionerima i koji ne znaju koliko imaju stanova, ova ekipa koja je protiv mene i koja je za Draška Stanivukovića je je interesne lobi koji gleda poslove i kombinacije, predvođeni Darkom Babaljom, a u kojoj je i Marinko Božović. Kada je Branko Blanuša na pola sastanka izvadio taj sporazum, ne konsultujući se ni sa kim, onda su Marinko Božović i Darko Babalj rekli 'boli nas briga šta će Vukanović'", kaže lider Liste za pravdu i red.

Vukanović kaže da njima smeta on koji podržava njihovog predsjednika, a oni guraju lidera druge stranke zbog interesa.

"Kunete se u SDS, a onda predsjedniku podmećete noge i tjerate ga da se povuče zbog Draška Stanivukovića. Ako vam se toliko dopada Draško, idite kod njega", rekao je Vukanović.