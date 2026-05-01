Do juna zakonska rješenja za 13. neoporezivu platu

Dodatni prihod za radnike, pomoć privredi, smanjenje sive ekonomije – to bi donijelo uvođenje 13. neoporezive plate u realnom sektoru. Stimulans je to za preduzeća da isplaćuju 13. platu u što većoj mjeri, kažu u Uniji poslodavaca Srpske.

Neće biti obaveza, već na osnovu dobre volje – ako je kompanija dobro poslovala da podijeli uspjeh sa radnicima. Posebno se to odnosi na prerađivačku industriju, gdje radnici drže čitavo društvo na svojim leđima, a i te kako ima problema.

„Naravno da ćemo zajedno sa sindikatom i Ministarstvom rada napraviti finalnu verziju, ali to će biti po nama jedna velika podrška radnicima u prerađivačkoj industriji, zato što ono što ne bude oporezivo će sigurno u najvećem dijelu završiti u platama radnika“, rekao je Saša Trivić, Unija poslodavaca Republike Srpske.

„Znači, ona će biti dobrovoljna za sviju. Mi pozivamo poslodavce da iskoriste ovu mogućnost i vjerujemo da će, s obzirom na ovu pogodnost da to neće biti oporezivo, biti značajno veći broj poslodavaca koji će isplatiti 13. platu radnicima“, rekao je Saša Aćić, direktor Unije poslodavaca Republike Srpske.

Gdje god nema obaveze, ostaje samo mrtvo slovo na papiru, poruka je iz Saveza sindikata Srpske. Namjera je možda dobra, ali, kako kažu, ima mnogo boljih i kvalitetnijih rješenja.

„Ako želimo da stvarno pomognemo radnicima, ako želimo da pomognemo poslovnoj zajednici da je to pitanje regresa koje možemo riješiti. Evo neka on bude neoporeziv i bar znamo da smo jedno zakonsko pravo ispoštovali“, rekao je Goran Stanković, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

Zakonska rješenja za 13. neoporezivu platu već su u pripremi. Poslodavci očekuju da će u junu biti usvojeno u Narodnoj skupštini. Treba tačno da se odrede svi parametri, poručuju mali preduzetnici.

„Mislim da bi sjajna bila mogućnost da se ta neka 13. plata ne definiše tačno po iznosu, nego da to bude neki iznos koji neće biti oporezovan, da bude i najmanji i najveći, pa da poslodavac odluči sam koliki iznos će uplatiti svom radniku“, rekla je Žana Arsić, privrednik i predsjednik Zanatsko - preduzetničke komore Banjaluka

„Potrebno omogućiti i onim radnicima i kompanijama koje nisu u mogućnosti da isplate 13. platu da isplate određenu pomoć svojim radnicima, kao što imamo u FBiH. Prošle godine je to bilo u iznosu 2.500 KM isplata pomoći radnicima koja je bila neoporeziva ili u toku ove godine oni su to promijenili, pa radnici mogu od svojih poslodavaca da dobiju na platu do 300 KM, koji je takođe neoporeziv iznos“, rekao je Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske.

Mora da se kombinuju razne vrste mjera koje mogu da stimulišu radnike da ostanu na svojim radnim mjestima, odnosno da se destimuliše odlazak ljudi iz Republike Srpske, poruka je iz Privredne komore. Sada je samo ključno da se te mjere pretoče u konkretne politike i praksu.