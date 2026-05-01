Neprestana borba za bolja prava radnika i veće plate

Plate radnika izdvajaju se za za penzije, boračka i socijalna davanja, pomoć nezaposlenima, zato je jako važno da položaj radnika u Republici Srpskoj bude što bolji i kvalitetniji poručili su iz Saveza Sindikata. Radnička prava još nisu na zadovoljavajućem nivou i postoji uvijek prostor da se ta prava unaprijede, kažu oni.

"Radnici u Republici Srpskoj ne žele više da rade za najniže plate. Žele da rade za dostojanstvene plate, za pristojne plate, da imaju sigurna radna mjesta i da je svakim danom njihov standard bolji i kvalitetniji. Stanje kakvo imamo sada, kažem, posebno u privredi gdje su plate značajno manje od prosječne plate, dovoljno govori da taj položaj moramo popraviti", rekao je Goran Stanković, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

Republika Srpska kao i ostatak Evrope se bori sa nedostatkom radne snage, ali iz ministarstva Rada i Boračko invalidske zaštite poručuju da se kroz borbu za bolja prava i povećanje plata, bore sa ovom vrstom problema.

"Moramo da iznađemo kroz razgovor, kroz priču, kroz socijalni dijalog adekvatna rješenja kako bi olakšali položaj radnika ali ne samo to nego unaprijedili sistem privrede i ekonomije, olakšali i poslodavcima da svoje aktivnosti sprovode na što adekvatniji način", rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Prvi Maj danas i kroz istoriju se nije isto obilježavao, danas radnici imaju dosta veća prava koja su regulisana Zakonom o radu. Poslodavci su na strani radnika i smatraju da svojim radnicima mogu obezbjediti još veće plate ali i dodatni dan odmora.

"Danas nemamo ni blizu problema sa ostvarivanjem radničkih prava, kao što je to nekad bilo, naravno pomoć tome je napravila i da kažem nestašica radne snage, tako da su danas radnici i poslodavci ne sukobljene strane nego zajedno radimo na zarađivanju plata i za radnike i za poslodavce. Tako da mislim da danas za prvi maj nemamo sukoba kao što smo nekad imali", rekao je Saša Trivić, potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.

Poštivanje radničkih prava ne može da bude stvar izbora, već temelj svakog stabilnog društva i ekonomije, kažu u republičkoj inspekciji. Zbog toga, inspekcijski organi nastoje doprinijeti unapređenju uslova rada i položaja radnika.

"Republička inspekcija rada je u 2025. godini izvršila preko 4.300 inspekcijskih kontrola u kojima je izrekla 965 upravnih mjera, upravo sa ciljem zaštite radničkih prava. Takođe, zbog utvrđenih prekršaja poslodavcima je izrečeno 458 prekršajnih mjera i kazne u iznosu od 838.600 KM", navode iz Inspektorata

A oni koji su i stub svakog društva - radnici, smatraju da bi se radnici mogli više poštovati.

Da li mislite da se poštuju radnička prava?

"Trebala bi puno više da se poštuju za radnike, jer danas gledam u Banjaluci ili bilo gdje, alko juče neko nije uspio nešto da kupi ne mora ni danas ipak treba poštovati radnike, ali gazde ko gazde njima je uvijek malo. Al ako Bog da biće bolje!".

"Mislim da svakako uvijek može bolje Mislim da se radi više nego što bi trebalo, ima ljudi koji rade i na današnji dan. Možda bi bar za 1. Maj trebali imati slobodno. I svakako može bolje", kažu građani.

Šta je nama naša borba dala znaju radnici, i oni koji i za ovaj prvi maj svoj dan su proveli radeći. Republika Srpska ide u korak s vremenom i spremna je da iste radnike zadrži, a neke i vrati. U globalnoj situaciji krize i inflacije da li će to biti moguće, na nama ostaje da vidimo.