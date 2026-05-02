Predstavljena izložba o iskustvima raseljenih lica u Prnjavoru

U Prnjavoru je danas otvorena izložba "Nekad se zakuva", o iskustvima raseljenih lica koja su u ratnom periodu došla u ovaj grad.

Izložba poseban fokus stavlja na položaj civila u ratu, prije svega žena i d‌jece, ukazujući na posljedice koje rat ostavlja na nedužno stanovništvo.

Organizatori su naveli da se o iskustvima raseljenih ne govori dovoljno, iako su preživjeli teške posljedice ratnih dešavanja.

Istakli su da, iako današnje generacije koje žive u miru ne mogu u potpunosti razumjeti rat, mogu pokazati razumijevanje za ljudske priče, strahove i traume.

Jedna od autora izložbe Lana Zec izjavila je da je podrška lokalne zajednice bila značajna za njenu realizaciju.

Naziv izložbe "Nekad se zakuva" ima simbolično značenje, a autori su pojasnili da se odnosi i na svakodnevni život i na ratne okolnosti.

"Zakuva se u kuhinji, ali zakuva se i u ratu. Hrana je jedna od osnovnih potreba koja prati čovjeka i u lijepim i u teškim trenucima, a uz nju su često vezane i snažne emocije", pojasnili su organizatori.

Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš rekao je da ga je impresionirala ideja izložbe i poruka koju nosi, ističući da na poseban način govori o ljudima, vremenu i sjećanjima, povezujući ih sa hranom kao simbolom života, opstanka i zajedništva.

On je naglasio da posebno raduje činjenica da mladi na kreativan način čuvaju kulturu sjećanja i šalju važne poruke budućim generacijama, te poručio da će grad podržavati ovakve inicijative koje pokazuju da Prnjavor ima talentovane i društveno odgovorne mlade ljude.

Izložba je otvorena u Zavičajnom muzeju, a posjetioci će moći da je pogledaju do 12. maja.