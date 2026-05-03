"Nagrada Dodiku i posjeta Americi - ozbiljna politička korist za Srpsku"

Diplomata i nekadašnji ambasador Srbije pri Ujedinjenim nacijama Branko Branković ocijenio je da nagrada dodijeljena predsjedniku Miloradu Dodiku u Americi i njegova posjeta SAD predstavljaju ozbiljnu političku korist za Republiku Srpsku.

Branković je objasnio da je Dodik tokom boravka u SAD i učešćem na Svjetskom forumu lidera u organizaciji Univerziteta "Džadson", koji mu je dodijelio nagradu za liderstvo i zalaganje za demokratiju, uspio da informiše sagovornike o svemu što se događa u BiH i šta je Dejtonski sporazum sve predvidio.

"Verujem i da je uspeo da objasni šta je Republika Srpska i za šta se ona zalaže", izjavio je Branković Srni.

On je ocijenio da Dodikova posjeta Americi i priznanje koje mu je dodijeljeno dobio mnogo znače za Srpsku, jer su ljudi u svijetu bili dezinformisani o tome šta Republika Srpska hoće i šta je to što smatra da treba da bude.

"Naravno, Dodik je kao neko ko je bio predsjednik Republike Srpske najspremniji da to direktno objasni. Mislim da je Srpska dobila određena objašnjenja na ozbiljnoj političkoj sceni s obzirom na to da se sve to događalo u Americi", rekao je Branković.

Kada je riječ o nagradi, Branković je naveo da je to jedna vrsta ozbiljnog priznanja Dodiku za sve što je do sada uradio u afirmaciji Republike Srpske i njenih ideja i ciljeva.

"Treba istaći da Srpska sve to radi, uz opredeljenje za potpunu primenu Dejtonskog sporazuma, a znamo ko hoće da ga razgradi", rekao je Branković.

Vjeruje, kako je naveo, da je Dodik uspio i da ovom prilikom objasni mnogo značajnih stvari i okolnosti vezanih za cijeli region Balkana.

Ukazao je da stavove srpske strane mnogi u svijetu čuju ili ne čuju, posebno kada je riječ o događajima i odnosima na prostoru bivše Jugoslavije.

Prema njegovim riječima, Dodik je pametan i sposoban političar koji je u stanju da to direktno objasni, posebno ljudima koji su zainteresovani za zbivanja u ovom regionu.

Dodiku je tokom boravka u višednevnoj posjeti Americi uručeno priznanje za odvažnost potrebnu za liderstvo i posvećenost nacionalnom suverenitetu i demokratskim principima, koje dod‌jeljuje Univerzitet "Džadson" u američkom gradu Eldžinu.

Pored toga, Dodik je učestvovao na Svjetskom forumu lidera u organizaciji Unioverziteta "Džadson", a tokom boravka u SAD imao je niz sastanaka, uključujući i susrete sa predstavnicima srpske zajednice i Srpske pravoslavne crkve u Americi.