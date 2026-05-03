Nešković traži sjednicu Glavnog odbora SDS-a: Potvrditi kandidaturu Blanuše!

Važeće odluke stranačkih organa su jasne, a podrška koju im pružaju gradski i opštinski odbori samo potvrđuje da je Branko Blanuša kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske i otklanja svaku sumnju, izjavio je potpredsjednik Srpske demokratske stranke Želimir Nešković.

- Potrebno je da u najkraćem roku na sjednici Glavnog odbora još jednom potvrdimo kandidaturu Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske i otklonimo nedoumice. Brojni gradski i opštinski odbori ovih dana su još jednom poručili da odluke Glavnog odbora i Skupštine SDS ostaju na snazi. Takvi stavovi došli su iz Banjaluke, Doboja, Prijedora, Teslića, Brčkog, Sokoca, Pelagićeva, Kozarske Dubice, Gradiške - kaže Nešković.

Kaže da Blanuša ima podršku najvećeg broja opozicionih lidera.

- Imao je hrabrosti da se kandiduje kada niko drugi nije - izjavio je Nešković.

Potpredsjednik SDS-a smatra da je jedinstva svih opozicionih stranaka ključ pobjede i dodaje da ta saradnja mora počivati na jasnim političkim principima i kriterijumima.

On naglašava da SDS ima organe stranke i jasno definisan način na koji se donose sve odluke.

- Procesi unutar SDS-a vode se u skladu sa odlukama Glavnog odbora i Skupštine. Naš krajnji cilj su suštinske i dubinske promjene, koje su moguće samo uz jedinstvo opozicije, ali i uz puno uvažavanje onih koji su se već dokazali kao autentičan opozicioni faktor - rekao je Nešković za Raport.