Cvijanović: Od istine se ne smije odustati

Od istine se ne treba i ne smije odustati, istakla je srpski član Predsjedištva BiH Željka Cvijanović na obilježavanju 34 godine od ubistva pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu.

Cvijanovićeva je naglasila da je ono što se desilo 2. i 3. maja 1992. godine u Dobrovoljačkoj bio zločinački poduhvat.

Ona je rekla da je važno budućnost graditi na način da se nikada ne odustane od istine, traganja za pravdom i zadovoljenja pravde.

"Ono što znam i što sam naučila radeći i ovaj i neke druge poslove, jeste prvo to da ne smijemo odustati od istine, a druga stvar je da to ne treba učiniti i da nema opravdanja da se da i milimetar onog što je naše", istakla je Cvijanovićeva u obraćanju u Istočnom Novom Sarajevu.

Ona je ukazala na potrebu da se što više sjećamo stradalih i poštujemo njihovu žrtvu jer ćemo tako više cijeniti slobodu u kojoj živimo.

"Znam da smo umorni od mnogih nepravdi, da smo i kao narod i kao institucije iscrpljivani dugo vremena raznim nepravdama i da su one servirane na različne načine, ali moramo da razumijemo da je svaka žrtva obaveza za svakog od nas", naglasila je Cvijanovićeva.

Napomenula je da istorija uči da se sjećamo svih, ali i da je obaveza da se to prenese novim generacijama.

Ukazala je da se mnogo toga dešavalo uz manipulaciju sa namjerom da se umanji kapacitet, potencijal i Republike Srpske i njenih institucija, a konačno i Srba kao naroda.

"Utoliko je veća naša obaveza da se sjećamo", naglasila je Cvijanovićeva.

Zahvalila je svima koji su doprinijeli ili doprinose da se očuva sjećanje i da se iskaže poštovanje prema žrtvama.

Kod spomenika 65. puku JNA i VRS u Gradskom parku u Istočnom Novom Sarajevu danas su položeni vijenci i cvijeće čime je završeno obilježavanje 34 godine od mučkog napada na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici.

U bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu danas su položene bijele ruže i prislužene svijeće na mjesto gd‌je su na današnji dan 1992. godine paravojne muslimanske snage izvršile masakr nad pripadnicima JNA koji su se mirno povlačili iz Sarajeva prema Lukavici.

Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, 2. i 3. maja u Sarajevu poginulo je najmanje 28 pripadnika JNA