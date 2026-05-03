Kojić: Sarajevo još nije spremno da se suoči sa istinom

03.05.2026 12:22

Источно Ново Сарајево: Код споменика у Градском парку одата почаст убијеним војницима ЈНА
Sarajevo još nije spremno da se suoči sa istinom što potvrđuje prisustvo jakih policijskih snaga prilikom današnjeg obilježavanja 34 godine od zločina u Dobrovoljačkoj ulici uz Sarajevu, ocijenio je predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić.

"Ruta kojom se kretala kolona ljudi koja je došla u Dobrovoljačku da zapali svijeće u položi cvijeće bila je skoro pa u potpunosti prazna. Očigledno je da u FBiH, posebno Sarajevu i dalje nema ni hrabrosti ni obraza da se prizna istina i da se uputi izvinjenje i zatraži oprost", rekao je Kojić Srni.

Sud BiH, istakao je, nije, a vjerovatno i neće učiniti ništa da odgovorne procesuira, ali će na taj način sve generacije muslimana koji žive u Sarajevu držati kao taoce lažne istorije, a svaklog 3. maja zatvoriće ih u kuće.

"Mi nismo i nećemo zaboraviti ni ovaj, niti bilo koji drugi zločin nad našim narodom i okupljaćemo sve na svim stratištima i čuvati istinu jer nemamo povjerenja u Sud BiH koji je produžena ruka onih koji su počinili ovaj i ovakve zločine", poručio je on.

Prema njegovim riječima, činjenica da je 157.000 Srba protjerano iz Sarajeva jasno pokazuje šta je bio tada cilj ali da Sarajevo ni danas ne razmišlja drugačije.

Kolona JNA napadnuta je u Dobrovoljačkoj ulici dok se mirno povlačila iz Sarajeva prema ranijem sporazumu i uz garanciju mirovnih snaga UN na čelu sa generalom Luisom Mekenzijem.

Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, 2. i 3. maja u Sarajevu poginulo je najmanje 28 pripadnika JNA.

