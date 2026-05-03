Pantelić: Ni nakon tri decenije nema suštinskog pomaka u slučaju Dobrovoljačka

Major u penziji Željko Pantelić izjavio je danas na obilježavanju stradanja pripadnika JNA da ni nakon više od tri decenije od dešavanja u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu nije došlo do suštinskog pomaka u utvrđivanju odgovornosti niti u izgradnji kulture sjećanja.

Pantelić, autor knjige "Ničiji vojnici u sarajevskom paklu 1992." i nekadašnji pripadnik 65. zaštitnog motorizovanog puka, ocijenio je da su i dalje prisutna suprotstavljena tumačenja ratnih događaja u Sarajevu, koja ne odražavaju iskustvo učesnika.

"Osim moje knjige izašlo je još nekoliko knjiga drugih učesnika, ali se sa druge strane još provlače te bajke o nekim braniteljima Sarajeva, o napadu JNA na Predsjedništvo BiH, o zarobljavanju Alije Izetbegovića", rekao je Pantelić.

On je ukazao da se obilježavanja godinama odvijaju bez mogućnosti da se posjeti samo mjesto stradanja u Dobrovoljačkoj, već se polaganje vijenaca organizuje na drugoj lokaciji, kod Skenderije.

"Žao mi je što nakon svega ne možemo da kažemo da je došlo do nekog pomaka u tim odnosima, jer smo ovd‌je do svih ovih godina dočekivani na razne načine, pa su nam čak bacane svijeće i cvijeće koje su polagali ovd‌je", rekao je Pantelić.

Govoreći o sudskim procesima, Pantelić je podsjetio da je prvi predmet zatvoren 2012. godine zbog nedostatka dokaza, dok se drugi, koji je pokrenut 2018. godine, i dalje nalazi u fazi postupka i odnosi se na ograničen dio događaja.

On je dodao da dugotrajnost procesa stvara sumnju u mogućnost njegovog epiloga i donošenja konačne pravde.