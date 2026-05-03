Logo
Large banner

Pantelić: Ni nakon tri decenije nema suštinskog pomaka u slučaju Dobrovoljačka

Autor:

ATV
03.05.2026 12:07

Komentari:

0
Мирном шетњом и полагањем цвијећа обиљежено 34 године од злочина у Добровољачкој улици
Foto: Srna

Major u penziji Željko Pantelić izjavio je danas na obilježavanju stradanja pripadnika JNA da ni nakon više od tri decenije od dešavanja u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu nije došlo do suštinskog pomaka u utvrđivanju odgovornosti niti u izgradnji kulture sjećanja.

Pantelić, autor knjige "Ničiji vojnici u sarajevskom paklu 1992." i nekadašnji pripadnik 65. zaštitnog motorizovanog puka, ocijenio je da su i dalje prisutna suprotstavljena tumačenja ratnih događaja u Sarajevu, koja ne odražavaju iskustvo učesnika.

"Osim moje knjige izašlo je još nekoliko knjiga drugih učesnika, ali se sa druge strane još provlače te bajke o nekim braniteljima Sarajeva, o napadu JNA na Predsjedništvo BiH, o zarobljavanju Alije Izetbegovića", rekao je Pantelić.

On je ukazao da se obilježavanja godinama odvijaju bez mogućnosti da se posjeti samo mjesto stradanja u Dobrovoljačkoj, već se polaganje vijenaca organizuje na drugoj lokaciji, kod Skenderije.

"Žao mi je što nakon svega ne možemo da kažemo da je došlo do nekog pomaka u tim odnosima, jer smo ovd‌je do svih ovih godina dočekivani na razne načine, pa su nam čak bacane svijeće i cvijeće koje su polagali ovd‌je", rekao je Pantelić.

Govoreći o sudskim procesima, Pantelić je podsjetio da je prvi predmet zatvoren 2012. godine zbog nedostatka dokaza, dok se drugi, koji je pokrenut 2018. godine, i dalje nalazi u fazi postupka i odnosi se na ograničen dio događaja.

On je dodao da dugotrajnost procesa stvara sumnju u mogućnost njegovog epiloga i donošenja konačne pravde.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pripadnici JNA

Istočno Sarajevo

Dobrovoljačka

položeni vijenci

šetnja

major Željko Pantelić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мирном шетњом и полагањем цвијећа обиљежено 34 године од злочина у Добровољачкој улици

Republika Srpska

Mirnom šetnjom i polaganjem cvijeća obilježeno 34 godine od zločina u Dobrovoljačkoj ulici

1 h

3
Петровић: Блануша кандидат, све остало је издаја - нове странке нека покажу легитимитет на изборима

Republika Srpska

Petrović: Blanuša kandidat, sve ostalo je izdaja - nove stranke neka pokažu legitimitet na izborima

1 h

0
Цвијановић: Не одустајемо од борбе за правду и истину

Republika Srpska

Cvijanović: Ne odustajemo od borbe za pravdu i istinu

1 h

0
Годишњица злочина: Срби стигли у Добровољачку уз јаке мјере обезбјеђења

Republika Srpska

Godišnjica zločina: Srbi stigli u Dobrovoljačku uz jake mjere obezbjeđenja

1 h

0

  • Najnovije

12

46

Njemačka bi mogla u recesiju zbog Trampove odluke

12

28

Kod spomenika u Gradskom parku odata počast ubijenim vojnicima JNA

12

25

"Lakše bi bilo otići u Teheran i odati poštu nego u Sarajevo"

12

22

Kojić: Sarajevo još nije spremno da se suoči sa istinom

12

19

Uznemirujuće! Vezao psa za auto i vukao ga kroz grad!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner