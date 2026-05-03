Kod spomenika u Gradskom parku odata počast ubijenim vojnicima JNA

ATV
03.05.2026 12:28

Srbi koji su iz Istočnog Sarajeva danas odali počast ubijenim vojnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu bezbjedno su stigli u Istočno Novo Sarajevo gdje su odali počast kod spomenika 65. puku JNA i VRS u Gradskom parku.

Tri autobusa u kojima su bili učesnici obilježavanja ispraćeni su do entitetske granice na Vracama uz jake policijske snage kantolanog MUP-a.

Od Vraca su učesnici pod kontrolom MUP-a Republike Srpske.

Kod spomenika 65. puku JNA i VRS u Gradskom parku u Istočnom Novom Sarajevu položeni su vijenci i cvijeće, prenosi RTRS

U bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu danas su položene bijele ruže i prislužene svijeće na mjesto gdje su na današnji dan 1992. godine paravojne muslimanske snage izvršile masakr nad pripadnicima JNA koji su se mirno povlačili iz Sarajeva prema Lukavici.

Prisutni su srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić, ministri u Vladi Republike Srpske Rada Ostojić i Draga Mastilović, zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović.

Pristni su i narodni poslanici i srpski u zajedničkim institucijama BiH, predstavnici udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, grada Istočno Sarajevo, te opština u njegovom sastavu.

Kolona JNA napadnuta je u Dobrovoljačkoj ulici dok se mirno povlačila iz sarajeva prema ranijem sporazumu i uz garanciju mirovnih snaga UN na čelu sa generalom Luisom Mekenzijem.

Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, 2. i 3. maja u Sarajevu poginulo je najmanje 28 pripadnika JNA.

