Kako je Prusac mogao imati dozvolu za oružje: Osuđivan jer je 2016. godine pretukao majku i brata

Tužiteljica Iva Kurilić otkrila je na današnjem ročištu ubici Tariku Pruscu da je on 2016. godine pravosnažno osuđen jer je pretkuao majku, a da kasnije svog brata.

"Ovdje se radi o bahatoj osobi", rekla je Kurilić.

Interesantno je da je Prusac na početku ročišta rekao da nije osuđivan.

Postavlja se pitanje kako je Prusac mogao dobiti dozvolu za korištenje oružja, ukoliko je ranije bio osuđivan, prenosi Avaz