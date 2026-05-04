Logo
Large banner

Raspisani konkursi za stipendije iz Fonda "Dr Milan Jelić"

Autor:

ATV
04.05.2026 12:41

Komentari:

0
Расписани конкурси за стипендије из Фонда "Др Милан Јелић"
Foto: Ustupljena fotografija

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, Fond „Dr Milan Jelić“, raspisalo je danas konkurse za dodjelu stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu u akademskoj 2025/2026. godini.

Studentima drugog ciklusa studija koji studiraju na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj i BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu biće dodijeljeno sedam stipendija u iznosu od po 5.000 KM, koje se isplaćuju jednokratno. Studentima trećeg ciklusa studija na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj i BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu takođe će biti dodijeljeno sedam stipendija u iznosu od 10.000 KM, koje se isto tako isplaćuju jednokratno.

Studentima drugog ciklusa studija koji ne studiraju na javnim univerzitetima Republike Srpske i BiH biće dodijeljena jedna stipendija u iznosu od 5.000 KM, jednokratno, a studentima trećeg ciklusa studija ne studiraju na javnim univerzitetima Republike Srpske i BiH takođe će biti dodijeljena jedna stipendija u iznosu od 10.000 KM.

Kriterijumi za odabir stipendista uključuju naučne i umjetničke rezultate, rang visokoškolske ustanove i prosjek ocjena sa prethodnog ciklusa studija. Bodovanje prijava vrši se u skladu s Pravilnikom o dodjeli stipendija Fonda „Dr Milan Jelić”. Prijave se podnose elektronski, putem aplikacije dostupne na internet stranici Fonda. Konkursi su otvoreni do 23.5.2026. godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Stipendije

konkurs

Fond dr Milan Jelić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дом народа усвојио закон којим је БиХ избјегла "сиву листу"

BiH

Dom naroda usvojio zakon kojim je BiH izbjegla "sivu listu"

4 h

1
Јаћимовић у име Додика уручио помоћ породици Горана Николића; Српска не заборавља своје борце

Republika Srpska

Jaćimović u ime Dodika uručio pomoć porodici Gorana Nikolića; Srpska ne zaboravlja svoje borce

4 h

0
Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026

Svijet

Eskaliralo je: Gori u Ormuskom moreuzu

4 h

0
Никола Шпирић говори на конференцији за медије

BiH

Špirić: Usvajanje zakona o sprečavanju finansiranja terorizma nikad nije bilo sporno za većinu u Klubu Srba

4 h

0

Više iz rubrike

Јаћимовић у име Додика уручио помоћ породици Горана Николића; Српска не заборавља своје борце

Republika Srpska

Jaćimović u ime Dodika uručio pomoć porodici Gorana Nikolića; Srpska ne zaboravlja svoje borce

4 h

0
Ратко Младић

Republika Srpska

Stanje generala Mladića veoma ozbiljno, neophodna hitna odluka o liječenju

5 h

0
Милорад Додик и Руди Ђулијани

Republika Srpska

Dodik: Vjerujem u oporavak Rudija Đulijanija

5 h

0
Предсједник Одбора за помоћ косову и Метохији Милорад Арлов

Republika Srpska

Arlov: Banjaluka uključena u projekat zahvaljujući Vladi Srpske; Popržen: Nema opravdanja za Gradsku upravu

6 h

0

  • Najnovije

16

27

Mazalica: U složenim okolnostima Vlada Srpske uradila dobar posao u prvih 100 dana

16

22

Amerika tvrdi: U potpunosti kontrolišemo Ormuski moreuz

16

20

Minić najavio zajedničku sjednicu sa Vladom Srbije

16

12

Detalji tragedije u Banjaluci: Muškarac preminuo u dvorištu kuće

16

03

Šeranić: Roditelji njegovatelji dobijaju poseban dodatak, iz budžeta Srpske 12 miliona KM

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner