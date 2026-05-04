Raspisani konkursi za stipendije iz Fonda "Dr Milan Jelić"

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, Fond „Dr Milan Jelić“, raspisalo je danas konkurse za dodjelu stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu u akademskoj 2025/2026. godini.

Studentima drugog ciklusa studija koji studiraju na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj i BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu biće dodijeljeno sedam stipendija u iznosu od po 5.000 KM, koje se isplaćuju jednokratno. Studentima trećeg ciklusa studija na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj i BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu takođe će biti dodijeljeno sedam stipendija u iznosu od 10.000 KM, koje se isto tako isplaćuju jednokratno.

Studentima drugog ciklusa studija koji ne studiraju na javnim univerzitetima Republike Srpske i BiH biće dodijeljena jedna stipendija u iznosu od 5.000 KM, jednokratno, a studentima trećeg ciklusa studija ne studiraju na javnim univerzitetima Republike Srpske i BiH takođe će biti dodijeljena jedna stipendija u iznosu od 10.000 KM.

Kriterijumi za odabir stipendista uključuju naučne i umjetničke rezultate, rang visokoškolske ustanove i prosjek ocjena sa prethodnog ciklusa studija. Bodovanje prijava vrši se u skladu s Pravilnikom o dodjeli stipendija Fonda „Dr Milan Jelić”. Prijave se podnose elektronski, putem aplikacije dostupne na internet stranici Fonda. Konkursi su otvoreni do 23.5.2026. godine.