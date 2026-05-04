Stanje generala Mladića veoma ozbiljno, neophodna hitna odluka o liječenju

Neurolog Gorica Đokić, članica tima srpskih lekara koji su u haškom zatvoru posjetili i pregledali Ratka Mladić, navodi za RTS da je njegovo zdravstveno stanje naglo pogoršano, uz sumnju na novi moždani udar i ozbiljne neurološke komplikacije.

Ona dodaje da mu je neophodna 24-časovna medicinska njega koju pritvorska jedinica u Hagu ne može da obezbijedi.

Porodica u međuvremenu čeka odluku o hitnom liječenju u Srbiji, za koju stručnjaci ističu da je pitanje vremena.

- Ovo je sada jedan veoma delikatan momenat kada je došlo do naglog, drastičnog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja, prevashodno u vidu neuroloških komplikacija, sa smanjenjem moći govora, gotovo potpunim gubitkom moći govora - navela je Đokićeva.

Pored toga, kako kaže, prisutne su i brojne druge komplikacije.

- Stanje je toliko delikatno da, koliko god se trude lekari u pritvorskoj jedinici, to nije dovoljan nivo njege za tako delikatno zdravstveno stanje - naglasila je ona.

Sumnja na novi moždani udar

Ljekari sumnjaju i na novi moždani udar, što dodatno usložnjava situaciju.

- Zaista sumnjamo da je došlo do jednog ponovnog moždanog udara, jer je došlo do naglog nastanka veoma delikatnih komplikacija, a i opšte stanje je veoma ozbiljno - rekla je Đokićeva.

Potrebna 24-časovna medicinska njega

Prema njenim riječima, pacijent u takvom stanju zahtjeva kontinuiranu medicinsku njegu.

- Bilo koji pacijent u takvom stanju zahtjeva 24-časovni nadzor i medicinsku njegu, što, nažalost, mislim da pritvorska jedinica nije u stanju da pruži - istakla je ona.

Transport medicinski moguć, ali vrijeme ključno

Govoreći o mogućnosti transporta u Srbiju, Đokićeva kaže da sa medicinskog aspekta ne postoje prepreke.

- Nijedno od ovih stanja nije kontraindikovano, odnosno transport nije kontraindikovan ni za jedno od ovih stanja - navela je.

Stanje potencijalno životno ugrožavajuće

Upozorava da odlaganje adekvatnog lečenja može imati ozbiljne posledice.

- Moglo bi da znači mnogo, nažalost u negativnom smislu. Jedna ekstremno velika opasnost od ponovljenog stanja koje takođe može da ugrozi život - rekla je Đokićeva.

Dodaje da je trenutno zdravstveno stanje izuzetno teško i potencijalno životno ugrožavajuće.

- Ovo je sada veoma, veoma delikatno stanje koje može da bude terminalno - upozorila je.

Ponovila je da je za ovakvo stanje neophodan najviši nivo medicinske nege.

- Ovakva ozbiljnost zdravstvenog stanja zahtjeva 24-časovni nadzor i ozbiljnu medicinsku njegu, što pritvorska jedinica ne može da pruži - istakla je ona,

Vrijeme ključni faktor

Govoreći o rokovima za donošenje odluke, Đokićeva naglašava da je vreme ključan faktor.

- Ja bih govorila u danima, nadam se da će se donijeti odluka brzinom koja je u skladu sa stanjem - rekla je Đokićeva.

Dodaje da i ljekari u Hagu stanje ocjenjuju kao veoma ozbiljno, ali da na dalji tok liječenja utiču i pravne procedure.

Sin generala u Hagu razgovara sa lekarima

U međuvremenu, sin generala, Darko Mladić, boravi u Hagu, gdje razgovara sa ljekarima i nadležnima, a više informacija očekuje se nakon tih sastanaka.