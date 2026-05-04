Logo
Large banner

Špirić: Usvajanje zakona o sprečavanju finansiranja terorizma nikad nije bilo sporno za većinu u Klubu Srba

Autor:

ATV
04.05.2026 12:02

Komentari:

0
Никола Шпирић говори на конференцији за медије
Foto: Srna

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić izjavio je da za većinu u Klubu srpskog naroda nikad nije bilo sporno usvajanje Prijedloga zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

Špirić je tokom rasprave o Prijedlogu zakona ukazao da se kao i uvijek u BiH neke stvari rade u posljednji čas, podsjećajući da se u raniji prilikama ovaj zakon vješto kamufilirao tačkama populističkog karaktera.

"Da je bio prva tačka dnevnog reda kao danas imao bi podršku Kluba Srba", rekao je Špirić, napominjući da bi današnja sjednica trebala biti naravoučenije, te pozvao na dogovore radi napretka.

Predsjedavajauća Kluba hrvatskog naroda Marina Pendeš odbacila je navode opozicionih delegata, ističući da je Savjet minsitara uputio zahtjev da se razmatra ovaj zakon, što znači da vladajuće stranke rade.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nikola Špirić

Dom naroda

FBiH

Klub Srba

terorizam

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Предсједништво БиХ

BiH

Milovanović: Političko Sarajevo i dalje pruža podršku teroristima

6 h

0
Владе Симовић

BiH

Simović: CIK jedna od kancerogenih tvari unutar demokratskog izbornog procesa u BiH

6 h

1
Да ли ће БиХ данас избјећи економску блокаду и "сиву листу“?

BiH

Da li će BiH danas izbjeći ekonomsku blokadu i "sivu listu“?

7 h

1
Камера

BiH

Republika Srpska i FBiH još uvijek bez važnih medijskih zakona

20 h

0

  • Najnovije

16

27

Mazalica: U složenim okolnostima Vlada Srpske uradila dobar posao u prvih 100 dana

16

22

Amerika tvrdi: U potpunosti kontrolišemo Ormuski moreuz

16

20

Minić najavio zajedničku sjednicu sa Vladom Srbije

16

12

Detalji tragedije u Banjaluci: Muškarac preminuo u dvorištu kuće

16

03

Šeranić: Roditelji njegovatelji dobijaju poseban dodatak, iz budžeta Srpske 12 miliona KM

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner