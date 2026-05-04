Špirić: Usvajanje zakona o sprečavanju finansiranja terorizma nikad nije bilo sporno za većinu u Klubu Srba

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić izjavio je da za većinu u Klubu srpskog naroda nikad nije bilo sporno usvajanje Prijedloga zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

Špirić je tokom rasprave o Prijedlogu zakona ukazao da se kao i uvijek u BiH neke stvari rade u posljednji čas, podsjećajući da se u raniji prilikama ovaj zakon vješto kamufilirao tačkama populističkog karaktera.

"Da je bio prva tačka dnevnog reda kao danas imao bi podršku Kluba Srba", rekao je Špirić, napominjući da bi današnja sjednica trebala biti naravoučenije, te pozvao na dogovore radi napretka.

Predsjedavajauća Kluba hrvatskog naroda Marina Pendeš odbacila je navode opozicionih delegata, ističući da je Savjet minsitara uputio zahtjev da se razmatra ovaj zakon, što znači da vladajuće stranke rade.