Drljača: O Trgovskoj gori prvi put na međunarodnom nivou

04.05.2026 13:15

Трговска гора
Foto: ATV

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača rekao je da će se na sučeljavanju sa predstavnicima Hrvatske o slučaju Trgovska gora, zakazanom za 14. maj pred Komitetom ESPOO konvencije u Ženevi, prvi put o ovom problemu govoriti na međunarodnom nivou.

Drljača je ukazao na to da Hrvatska nije pokazala interesovanje za sve argumente iz BiH koji su ukazivali da je lokacija odabrana za skladište radioaktivnog otpada neadekvatna.

"Važno je da Komitet kaže svoje mišljenje o propustima koje je Hrvatska pravila u realizaciji projekta, preskačući sve što je bilo predviđeno međunarodnim konvencijama", izjavio je Drljača danas novinarima.

Draljača je naveo da se Hrvatska od početka ponaša "toplo-hladno" kad je riječ o definisanju lokacije, vremenu objavljivanja studije uticaja na životnu sredinu.

"Izbjegavaju kontakte, pravog razgovora nema i došli smo u ćorsokak s obzirom na to da mi kao ugrožena strana ni u jednom trenutku nismo bili konsultovani", istakao je Drljača.

Vipotnik o slučaju Trgovska gora: U Ženevu sa čvrstim argumentima

On je ponovio da je neprihvatljiv bilo kakav nuklearni objekat na planiranoj lokaciji.

"Niko nam ne može garantovati sigurnost. Mi ne možemo biti taoci radioaktivnog otpada, nismo učestvovali u njegovoj proizvodnji, niti smo imali benefite od te energije", rekao je Drljača.

On je dodao da očekuje da su svi koji budu zastupali BiH u ovim i budućim razgovorima i pregovorima svjesni opasnosti koju nosi projekat Hrvatske, te da će interese građana zastupati na najbolji mogući način.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nukelarne elektrane Krško, kao i postojeći institucionalni otpad, skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, na samoj granici sa BiH, prenosi Srna.

