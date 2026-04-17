"Odgovor Blanuše sadrži uvrede i neprimjerene kvalifikacije"

17.04.2026 19:09

Дан жалости у Републици Српској, заставе на пола копља
Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske saopštilo je da su od predsjednika SDS-a i univerzitetskog profesora Branka Blanuše na pristojno i argumentovano pojašnjenje činjenica o akcizama na gorivo dobili odgovor sa uvredama i neprimjerenim kvalifikacijama.

Iz Ministarstva su izrazili žaljenje što im je upućen takav odgovor umjesto argumentovane rasprave, te istakli da građani zaslužuju tačne informacije, a ne političke predstave.

Posebno neprimjerenim smatraju pozivanje na provjeru diploma zaposlenih u ovoj instituciji, ističući da takav način komunikacije ne doprinosi kvalitetu javnog dijaloga, koji treba da bude zasnovan na poštovanju i argumentima.

"Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske neće postavljati pitanja Branku Blanuši o njegovim stručnim kvalifikacijma, imajući u vidu njegov akademski status. Međutim, očigledno je da Blanuša u političkom d‌jelovanju pokazuje dosta manje odgovornosti, sposobnosti i znanja", navedeno je u saopštenju.

Kako su naveli, Blanuša u reagovanju na odgovor koji je dobio iz Ministarstva i sam potvrđuje suštinu onog što je Ministarstvo već nebrojeno puta jasno saopštilo, a to je da Republici Srpskoj pripada 34 odsto prihoda od akciza na dizel gorivo.

S tim u vezi, iz Ministarstva su mu postavili jednostavno pitanje: koliko iznosi 34 odsto od 0,30 KM po litru?

Ministarstvo naglašava da je riječ o iznosu po litru goriva, kao jedinom relevantnom i transparentnom osnovu za informisanje javnosti i to da se na precizan i transparentan način objasni efekat mjere, koja se odnosi na povrat tog iznosa građanima i privredi Republike Srpske koji gorivo sipaju u Srpskoj.

Jasno je, kažu, da ukupni prihodi zavise od potrošnje i količine prodatih litara goriva, što su promjenjive kategorije zbog čega i jeste korišten model pojašnjenja po prodatom litru i prihodu koji se ostvaruje po osnovu prodate litre goriva u Republici Srpskoj.

"Ako gospodin Blanuša insistira na brojkama, koristimo priliku da ga informišemo da će, prema procjenama o potrošnji, po ovoj mjeri Republika Srpska građanima i privredi umanjiti troškove za oko šest miliona KM na mjesečnom nivou", navedeno je u saopštenju.

Iz Ministarstva su dodali da ne znaju da li i ovu cifru Blanuša smatra beznačajnom i malom, ali znaju da će ova institucija nastaviti da komunicira isključivo na osnovu činjenica, bez ulaska u razmjenu uvreda

Više iz rubrike

Преживјела хероина из Јасеновца Јелена Бухач Радојчић

Republika Srpska

Heroina Jelena Buhač Radojčić govorila o potresnim uspomenama iz Jasenovca

1 h

0
Министар за европске интеграције и међународну сарадњу

Republika Srpska

Ministarstvo pokreće kampanju „Pitajte ministra“

1 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik nakon sastanka s Vučićem: Konstruktivan i sadržajan razgovor

3 h

8
Јехуда Каплун се рукује са Милорадом Додиком

Republika Srpska

Jehuda Kaplun dolazi u Donju Gradinu

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

18

ABA liga: Odlučeno da li će se vječiti derbi između Zvezde i Partizana igrati

20

15

Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

20

12

Za punjene paprike daćete više nego za kilogram teletine: Cijene povrća sve veće

20

10

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 31. kolu

20

05

Ko je novi muž Meline Džinović? Ima 70 godina i stvorio je pravu imperiju

