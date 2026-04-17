Dodik nakon sastanka s Vučićem: Konstruktivan i sadržajan razgovor

ATV
17.04.2026 16:44

Милорад Додик
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da je imao konstruktivan razgovor sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, te da su razmijenili gledišta o svim pitanjima koja se tiču srpskog naroda, regionalnih odnosa i svjetskih kretanja.

"Danas u neoficijelnoj atmosferi i prelijepoj prirodi, sadržajan i konstruktivan sastanak s Vučićem. Razmjena gledišta o svim pitanjima u vezi sa srpskim narodom u Republici Srpskoj i Srbiji, regionalnim odnosima i globalnim kretanjima", napisao je Dodik na Iksu.

Dodik je najavio i da će u ned‌jelju, 19. aprila, zajedno sa predsjednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem u Gradini odati poštu stradalim u logorima u NDH.

