Dodik: Putujem u Čikago 25. aprila da primim nagradu Univerziteta Džadson

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će 25. aprila otputovati u Čikago da bi primio ugledno priznanje hrišćanskog Univerziteta Džadson, koji je treći po broju studenata u SAD, a potom i u Vašington gd‌je će imati važne susrete.

Reagujući na negativnu reakciju bošnjačkih političara povodom tog događaja, Dodik je rekao da je nevjerovatno da su kao razlog naveli tvrdnju kako se "neka muslimanska zajednica buni u Americi i Kanadi" zato što je on u dobrim odnosima sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom i što slijedi politiku američkog predsjednika Donalda Trampa.

On je naveo da će iz Čikaga vjerovatno otići u Vašington, gd‌je bi trebalo da se susretne sa jednim brojem kongresmena, a zatim će se ponovo vratiti u Čikago da primi priznanje i učestvuje u ceremoniji na koju je pozvano više 500 zvanica.

Dodik je pojasnio da se to priznanje dod‌jeljuje državnicima i da ga je dobio značajan broj predsjednika Amerike i drugih zemalja, važnih ličnosti u borbi za slobodu i demokratiju, tako da je i njemu čast.

On je dodao da mu je drago zbog reakcije iz Sarajeva jer smatra da bez te ljutnje ne bi bio komletan utisak.

Dodik je podsjetio da Elmedin Konaković nije BiH i ocijenio da su u Sarajevu protiv svega što rade u Republici Srpskoj.

"Ali, vid‌jećemo, to je pitanje i za domaćine. Ljudi koji to organizuju nijednog trenutka nisu doveli u pitanje da će se to desiti i održati, tako da ja 25. putujem i imaću nekoliko važnih sastanaka", rekao je Dodik novinarima u Beogradu, prenosi Srna