Srpska realizuje brojne projekte koji je čine snažnijom

ATV
17.04.2026 16:12

Саво Минић
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da se u Srpskoj dešava investicioni zamah, zahvaljujući kojem se realizuju brojni projekti koji Srpsku čine još snažnijom.

Minić je naveo da se u Republici Srpskoj grade auto-putevi, kao i više od 30 kilometara zaobilaznica i magistralni gasovod, te vrši rehabilitacija više od 350 kiometara magistralnih i regionalnih puteva.

Prema njegovim riječima, ovo su značajni projekti koji potvrđuju da se u Republici Srpskoj intenzivno gradi.

On je rekao da je danas na sjednici Vlade Republike Srpske donesen niz odluka u vezi sa Republičkom geodetskom upravom i ekspropricajcijom zemljišta, a što ide u prilog i projektu gasifikacije u Republici Srpskoj.

Minić je na konferenciji za novinare istakao da treba ubrazati sve što se može u skladu sa zakonskim propisima kako bi projekti bili završeni jer je Republika Srpska simbolički rečeno ozbiljno gradilište.

"Predstoje dobri dani za Republiku Srpsku", istakao je Minić, a prenosi Srna

