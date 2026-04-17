"Završetak radova Šepak-Novi Grad za maksimalno četiri godine"

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da potpisivanjem ugovora o projektovanju i izgradnji magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad počinje još jedan izuzetno važan infrastrukturni projekat koji će biti završen za maksimalno četiri godine.

"Projekat realizujemo vlastitim sredstvima na način da ćemo kroz projekte kapitalnih investicija po godinama finasirati ovaj projektat vrijednosti milijardu i 29 miliona KM", izjavio je Đokić na konferenciji za medije nakon potpisivanja ugovora.

On je naglasio da Republika Srpska treba da se energetski razvija na moderan način, i da bude energetski kompatibilna sa državama u okruženju koje već imaju izgrađene gasne sisteme.

"Završetkom ovog projekta, Srpska stiče uslove da ima gas kao energent koji će biti dostupan ogromnom dijelu Republike. Na ovaj gasovod biće povezano 18 lokalnih zajednica, a postoji mogućnost da ovaj gasovod bude i tranzitni", istakao je Đokić.

On je naglasio da Srpska na ovaj način potvrđuje svoju čvrstu riješenost da ide dalje putem razvoja.

"Imamo viziju da idemo u razvoj Republike Srpske. Treba naglasiti koliko je bila važna uloga predsjednika Milorada Dodika da se kreira ovaj projekat i da počne sa realizacijom", rekao je Đokić.

On je dodao da Srpska ima u izgradnji i nekoliko energetskih objekata u sektoru električne energije, te više zaključenih ugovora za izgradnju energetskih objekata.

"republika Srpska danas ima otvorene projekte u oblasti energetike za više od šest i po milijardi KM", istakao je Đokić.

On rekao da će gasovod omogućiti da Srpska dobije novu priliku za razvoj, dodavši da upotreba gasa otvara perspektive bežeg razvoja industrijskih potencijala u svim područjima gd‌je postoji mogućnost korištenja gasa.

Ugovor - okvirni sporazum o projektovanju i izgradnji magistralnog gasovoda Šepak - Novi Grad, vrijedan milijardu i 29 miliona KM, potpisan je danas u Banjaluci.

Ugovor su potpisali direktor preduzeća "Sarajevo-gas" iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek i "Konvar" iz Beograda Miloš Petrović, u prisustvu premijera Republike Srpske Save Minića i ministra energetike i rudarstva Petra Đokića.

Preduzeće "Konvar" je nosilac konzorcijuma koji će biti izvođač radova u ovom projektu, a čine ga i preduzeća "Gastek" Inđija, "Radis" Istočno Sarajevo, Zavod za zavarivanje Beograd i "Jokić invest" Zvornik, prenosi Srna.