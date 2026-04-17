Ministarstvo pokreće kampanju „Pitajte ministra“

Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju pokreće kampanju „Pitajte ministra“, s ciljem jačanja direktne komunikacije sa građanima Republike Srpske i dijaspore.

Otvorenost je oduvijek bio važan princip rada Ministarstva, a kampanja je nastavak takvog pristupa i prilika da se komunikacija sa javnošću dodatno unaprijedi, navode iz Ministarstva.

Kroz ovu kampanju građani će imati mogućnost da postavljaju pitanja o svim temama koja ih interesuju iz nadležnosti Ministarstva, kao i da iznesu svoja mišljenja, prijedloge i sugestije.

Pozivaju sve zainteresovane da svoja pitanja šalju putem komentara i poruka na zvaničnim Fejzbuk i Instagram nalozima Ministarstva, kao i putem zvanične imejl adrese:

meoi@meoi.vladars.rs