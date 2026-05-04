Hladniji dani su iza nas, od naredne sedmice temperature i do 30°C

Hladniji dani sa početka maja su iza nas. U nastavku mjeseca dosta topline i sparine, naročito početkom iduće sedmice uz temperature lokalno koji stepen preko 30°C. Vrijeme ne u potpunosti stabilno, pa bi uz sunčane intervale povremeno bilo kiše i pljuskova sa grmljavinom, saopštili su meteorolozi sa stranice BHMeteo.ba.

Kako dodaju, lokalno su moguće i nepogode obzirom da ulazimo u topliji dio godine kada padavine postaju lokalnije ali snažnije uticajem sve viših temperatura i ostalih parametara karakteristični za ovaj period godine.

Objavili su i prognozu do kraja sedmice:

U utorak, 5. maja, nakon sunčanog jutra, od sredine dana i kasnije poslijepodne umjeren porast naoblake sa jugozapada. Lokalno uz koju kap kiše ili kakav kratkotrajni pljusak sa grmljavinom i to uglavnom u brdsko-planinskim područjima zapadne i centralne Bosne. Padavine rijetke, pa bi u većini krajeva ostalo suvo vrijeme. Zadržava se toplo, a zbog porasta vlage u vazduhu i sparno.

Jutarnje temperature većinom od 4 do 10°C, maksimalne dnevne 20 do 25°C, na sjeveroistoku do 28°C.

U srijedu, 6. maja, u nestabilnoj jugozapadnoj struji, umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Lokalno kiša i pljuskovi sa grmljavinom, na sjeveru i sjeveroistoku zemlje mogućnost mjestimičnog nevremena. Zadržava se toplo i sparno vrijeme uz jutarnje temperature većinom od 8 do 12°C a dnevne 18 do 23°C, na sjeveroistoku najtoplije do 26°C.

Slične vremenske prilike i do kraja sedmice. Izmjena sunčanih i oblačnih intervala uz lokalno nalete kiše i pljuskove sa grmljavinom. Zadržava se toplo i sparno, jedino u petak, 8. maja, i subotu, 9. maja, blaži pad temperatura ali ni blizu kao početkom mjeseca.

Od ned‌jelje, 10. maja, toplije, kako trenutno prognoze ukazuju početkom iduće sedmice idemo na oko 30°C, prognozirali su meteorolozi sa stranice BH Meteo.