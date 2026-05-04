Док цијели свијет гледа у краљевску породицу, они објавили вијест о беби

Аутор:АТВ
Британска принцеза Јуџин је трудна, званична је информација са друштвених мрежа, а и Бакингемска палата је све потврдила. Како се наводи у објави, краљ је одушевљен због вијести.
Принцези Јуџин ће ово бити треће дијете, а беба би требало да стигне већ на љето.
Саму вијест је потврдила и принцеза занимљивом објавом на Инстаграму. Она је фотографисала своје синове који у рукама држе снимак ултразвука.
"Њено краљевско височанство принцеза Јуџин и господин Џек Бруксбенк с великим задовољством објављују да чекају своје треће дијете, чије се рођење очекује овог љета. Август и Ернест су такође одушевљени што ће добити брата или сестру. Његово величанство је обавештено о свему и одушевљен је", наводи се у званичном саопштењу.
Принцеза Јуџин и Џек су у браку од 2018. године, а ова вијест о принови долази неколико дана након што је будући тата прославио 40. рођендан. Новорођенче неће имати краљевску титулу и биће 15. у реду за престо.
