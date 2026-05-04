Logo
Large banner

Док цијели свијет гледа у краљевску породицу, они објавили вијест о беби

Аутор:

АТВ
04.05.2026 12:58

Коментари:

0
Краљ Чарлс
Фото: Tanjug/Chip Somodevilla/Pool Photo via AP

Британска принцеза Јуџин је трудна, званична је информација са друштвених мрежа, а и Бакингемска палата је све потврдила. Како се наводи у објави, краљ је одушевљен због вијести.

Принцези Јуџин ће ово бити треће дијете, а беба би требало да стигне већ на љето.

Саму вијест је потврдила и принцеза занимљивом објавом на Инстаграму. Она је фотографисала своје синове који у рукама држе снимак ултразвука.

"Њено краљевско височанство принцеза Јуџин и господин Џек Бруксбенк с великим задовољством објављују да чекају своје треће дијете, чије се рођење очекује овог љета. Август и Ернест су такође одушевљени што ће добити брата или сестру. Његово величанство је обавештено о свему и одушевљен је", наводи се у званичном саопштењу.

Принцеза Јуџин и Џек су у браку од 2018. године, а ова вијест о принови долази неколико дана након што је будући тата прославио 40. рођендан. Новорођенче неће имати краљевску титулу и биће 15. у реду за престо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

беба

краљевска породица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Принцеза Мете-Марит

Свијет

Норвешка принцеза проговорила о Епстину: „Вољела бих да га никада нисам упознала“

1 мј

0
Син норвешке принцезе на суђењу због силовања

Свијет

Син норвешке принцезе на суђењу због силовања

3 мј

0
Џефри Епстајн

Свијет

Принцеза признала срамну везу са Епстајном

3 мј

0
Ухапшен син норвешке принцезе

Свијет

Ухапшен син норвешке принцезе због насиља

3 мј

0

Више из рубрике

Лепа Брена и Бпба Живојиновић

Сцена

Док Брена не кува, Бобина баклава је прави хит

2 д

1
Михало Веруовић Војаж

Сцена

Како је реаговао Војаж на вијест да је Бресквица раскинула

2 д

0
За све је крива згодна д‌јевојка из Чапљине: Камерман усред преноса направио потез који је експлодирао на мрежама

Сцена

За све је крива згодна д‌јевојка из Чапљине: Камерман усред преноса направио потез који је експлодирао на мрежама

2 д

0
Стара трошна кућа

Сцена

Ово је породична кућа нашег познатог глумца из хит серије: Фасада отпада, зидови испуцали

2 д

0

  • Најновије

16

35

Пуцњава у школи у Бразилу: Убијена два радника, ухапшен тринаестогодишњак

16

30

Судски полицајац се ранио у згради суда у Мостару, хитно пребачен у болницу

16

23

Преминуо чувени пекар Томо - ФОТО

16

15

Кренула инвазија стршљенова - власти масно плаћају "ловце" на њих

16

13

Обустава саобраћаја у центру Бањалуке

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner