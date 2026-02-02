Принцеза признала срамну везу са Епстајном

Извор:
Премијер Норвешке Јонас Гар Стере придружио се таласу критика на рачун престолонасљеднице Мете-Марит након што су новообјављени документи америчког Министарства правде открили да је годинама одржавала блиске контакте са сексуалним предатором Џефријем Епстином. И то пошто је озлоглашени милијардер већ био осуђен за сексуалне злочине над дјецом.
"Цитираћу је - лоше је процијенила. Слажем се с тим", изјавио је Стере новинарима у Ослу, одбацујући покушаје да се афера сведе на протоколарну грешку. Премијер је додао да би Мете-Марит, као и други угледни Норвежани чија се имена појављују у преписци са Епстином, морали да "детаљније објасне обим и природу тих контаката".
Шта више, премијер је јасно ставио до знања да се овај случај неће затворити једним саопштењем.
"Информације које су се појавиле бациле су више свјетла него све што је раније речено. Разумно је очекивати да се објасни читав опсег контаката", поручио је он.
Нови досијеи, објављени у петак у Вашингтону, садрже стотине имејлова размењених између норвешке принцезе и Епстина, из периода након његове пресуде из 2008. године. Управо тај временски оквир чини скандал посебно токсичним: ријеч није о наивном познанству из прошлости, већ о свјесном одржавању веза са човеком чија је репутација већ била трајно обиљежена.
Мете-Марит је у суботу упутила јавно извињење преко краљевске палате:
"Морам да преузмем одговорност што нисам темељније истражила његову прошлост и што нисам раније схватила какав је он човјек. Дубоко жалим због тога. Лоше сам проценила и срамотно је што сам уопште имала било какав контакт са Епстином".
Афера долази у најгорем могућем тренутку за норвешку краљевску кућу. Њен син из везе пре брака са престолонаследником Хоконом - Маријус Борг Хојби, сутра излази пред суд због оптужби за силовање и породично насиље, што је већ озбиљно пољуљало поверење јавности.
Монархија у Норвешкој традиционално ужива снажну подршку, према анкети "Норстата", рађеној прије објављивања Епстинових докумената, 70 одсто грађана је наклоњено круни, али серија скандала отвара питање колико дуго ће тај консензус трајати. Истраживачи јавног мњења кажу да прави потрес тек предстоји.
Краљ Харалд (88), најстарији живи европски монарх, посљедњих година је због здравствених проблема значајно смањио јавне активности, док је његова кћерка, принцеза Марта Луиза напустила званичне дужности након брака са америчким самопроглашеним шаманом Дуреком Веретом. Њихово учешће у Нетфликсовом ријалити документарцу изазвало је подсмијех и оптужбе да се краљевска титула претвара у маркетиншки бренд.
За норвешку јавност ово више није питање протокола, већ кредибилитета институције која је деценијама градила имиџ скромне и "народне" монархије. А за Мете-Марит, некада симбола модернизације круне, афера са Епстином могла би да постане лична пресуда тежа од сваке судске.
