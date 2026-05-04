Док Брена не кува, Бобина баклава је прави хит

04.05.2026 12:46

Лепа Брена и Боба Живојиновић
Бивши спортиста Боба Живојиновић, супруг пјевачице Лепе Брене, одлично се сналази у кухињи. Један од његових специјалитета је традиционална баклава с пистацијама по рецепту који је наслиједио од таште.

Сада је открио рецепт за овај колач.

Састојци:

свјеже коре за баклаву

350 г маслаца

350 г мљевених пистација

2 кашике кристал-шећера

За сируп:

4 шоље воде

3 шоље шећера

сок од једног лимуна

Припрема:

Састојке за сируп сједините и прокувајте. Коре поредајте у плех, сваку премажитем маслацем и поспите пистацијама помијешаним са шећером. Пеците на 200 степени 40 минута. Врућу баклаву прелијте хладним сирупом који сте прије тога добро укували.

Брена је једном приликом говорила о кућним пословима.

„Кућним пословима се не бавим уопште у смислу да чистим, кувам, перем, пеглам. То сам радила док сам живела у малом стану са породицом, односно мајком. Ми смо морали да радимо све, да кувамо, перемо, пегламо, хекламо, веземо гоблене, кречимо. Мени се то до моје 18, 19. године толико смучило. То је посао који нико не цени и нико не види да је урађен, пошто је то категорија коју нико не цени ја сам још као клинка одлучила да кад год зарадим новац пола ћу одвајати да плаћам некога ко ће се тиме бавити“, рекла је својевремено пјевачица, преноси Пинк

