Primjer čojstva, junak, heroj - samo su neke od riječi kojima je ovih dana opisan Srđan Radanović, vatrogasac, koji je nedavno spasio jedanaestogodišnjeg d‌ječaka iz nabujale Cijevne u Crnoj Gori.

U trenucima kada sekunde odlučuju o životu i smrti, nije se dvoumio ni sekund već je reagovao onako kako reaguju pravi heroji.

Dok su porodica i komšije u panici tragali za dječakom, borba sa nabujalom rijekom već je bila u toku. Upravo tada, na pravom mjestu i u pravom trenutku, našao se vatrogasac iz Budve, koji je bez oklijevanja ušao u vodu i učinio ono što mnogi ne bi smjeli – spasio jedan mladi život.

“Nisam oklijevao, morao sam da uđem”

"Naišao sam u pravi momenat, u pravi čas, na to mjesto gd‌je je dijete skočilo u vodu i, naravno, spasio sam taj ljudski život. Nisam oklijevao u tom momentu da li da uđem ili da ne uđem, znači moralo se ući u vodu i to je to, da se izvadi dijete iz vode", priča Srđan.

Koliko je situacija bila opasna, najbolje zna otac spašenog dečaka, Braho Žarić.

“Skočio je i izvukao nam je dijete”

“Supruga je primijetila da nam d‌ječaka nema i munjevito je krenula da ga traži. Takođe su se uključile i komšije i ta situacija je već bila jako napeta. Dok je stigla da dođe, već je d‌ječak ulazio bukvalno u vodu. U tom momentu i ona ulazi za njim u vodu i da ga uhvati, ali već su oboje u velikoj dubini. Dok u tom momentu stiže i naš Srđan, vatrogasac koji je bio tu, desilo se tako i hvala Bogu što je tako, uspio je, skočio je i izvukao nam je dijete”, priča zahvalni otac.

“Nemam šta drugo osim da mu ponudim svoj život”

Srđan s druge strane ne vidi svoj čin kao nešto posebno – kaže da bi bez razmišljanja ponovo uradio isto, jer to smatra ljudskom obavezom, piše RTCG.

"Svaki normalni građanin Crne Gore treba da uradi kad vidi takvu situaciju", dodaje on.

"Stvarno nemam šta drugo osim da mu ponudim svoj život. On je meni kao brat, znači čovjek je učinio veliko d‌jelo. Ja nemam riječi šta da kažem. Vid‌jeli smo se, bili smo zajedno, razgovarali smo i sve najbolje mogu da kažem. Malo je, nažalost, takvih slučajeva, ali ipak postoje heroji među nama i žele da budu tihi i da ih nema, jednostavno samo da završe svoj posao i da nastave svojim životom. Hvala mu", zaključio je na kraju otac spasenog dečaka.